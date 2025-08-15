సాక్షి,న్యూఢిల్లీ: ఎర్రకోట వేదికగా ప్రధాని మోదీ పాకిస్తాన్కు మరో సారి హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. పాకిస్తాన్ పదే పదే చేస్తున్న అణు బెదిరింపులను ఖండించారు. అణు దాడుల బెదిరింపులకు భారత్ భయపడదని తేల్చి చెప్పారు.
అదే సమయంలో సింధూ జలాల ఒప్పందానికి తాము అంగీకరించబోమని పాక్కు స్పష్టం చేశారు. రక్తం, నీరు కలిసి పారటం కుదరదు.
సింధూ జలాల ఒప్పందం కారణంగా నా దేశ భూమి నీరు లేక కటకటలాడింది. రైతులు నీరు లేక అనేక బాధలు పడ్డారు. ఇకపై రైతులు అలాంటి బాధలు పడకూడదు. భారతదేశానికి హక్కుగా చెందాల్సిన నీరు భారతదేశానికి మాత్రమే’ అని తెలిపారు.