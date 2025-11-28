 డిప్యూటీ సీఎం బర్త్‌డే వేడుకల్లో అశ్లీల నృత్యాలు | TN Minister Karuppan applauding Objectionable dance at Udayanidhi birthday party Video | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

డిప్యూటీ సీఎం బర్త్‌డే వేడుకల్లో అశ్లీల నృత్యాలు

Nov 28 2025 3:17 PM | Updated on Nov 28 2025 3:20 PM

TN Minister Karuppan applauding Objectionable dance at Udayanidhi birthday party Video

తమిళనాడు మంత్రి పెరియా కరుప్పన్ చిక్కుల్లో పడ్డారు. డిప్యూటీ సీఎం ఉదయనిధి స్టాలిన్ పుట్టినరోజు వేడుకల్లో(డిసెంబర్‌ 27న ఆయన బర్త్‌డే) అశ్లీల నృత్యాల్ని ప్రొత్సహించారాయన. పొట్టి దుస్తుల్లో అమ్మాయిలు డ్యాన్స్‌ చేస్తుంటే సంతోషంగా చప్పట్లు చరుస్తూ ఆయన జాలీగా గడిపారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో బయటకు రావడంతో దుమారం రేగుతోంది. 

వీడియోలో మంత్రి పెరియా కరుప్పన్‌.. ముందువరుసలో జిల్లా స్థాయి పార్టీ నాయకులతో కలిసి కూర్చుని ప్రదర్శనను చూస్తున్నట్లు కనిపించారు. ఆ డ్యాన్సర్లను చూస్తూ మీసాలను మెలేశారాయన. ఆ తర్వాత ఆయన వేదికపై ఉన్న కళాకారులను దిగమని సంకేతాలు చేస్తూ.. తన దగ్గరగా నృత్యం చేయమని సూచిస్తున్నట్లు వీడియోలో కనిపిస్తోంది. దీంతో వాళ్లు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి స్టెప్పులు వేశారు. 

ఈ వీడియో వైరల్‌ కావడంతో మంత్రి తీరును పలువురు తప్పుబడుతున్నారు. ఒక ప్రజాప్రతినిధి.. డిప్యూటీ సీఎం పుట్టినరోజు వేడుకల్లో ఇలాంటి నృత్యాలను ప్రొత్సహించడం ఏంటి? అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. మరోవైపు ఈ ఘటనపై అన్నాడీఎంకే, బీజేపీలు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతున్నాయి. మహిళలకు గౌరవం ఇచ్చే తీరు ఇదేనా? అని బీజేపీ నిలదీస్తోంది. అర్థనగ్నంగా ఉన్న మహిళలను తమ వద్దకు పిలిపించుకుని ఇలా మురిసిపోయే నేతలకు.. తమ భద్రత గురించి మహిళలు ఎలా చెప్పుకోగలరు? అని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసింది. 

కరుప్పున్‌ చరిత్ర గురించి పాపం వాళ్లకు తెలియదేమో. ఇది పగటిపూట జరిగిందని అదృష్టం, లేకపోతే ఏమి జరిగేదో ఊహించలేం అంటూ అన్నాడీఎంకే ఘాటు చురకలు అంటించింది. పలువురు నెటిజన్లు సైతం ఈ వీడియోపై మండిపడుతున్నారు. గతంలో ఓ మహిళతో ఆయన్న సన్నిహితంగా ఉన్న వీడియో ఒకటి నెట్టింట చక్కర్లు కొట్టింది. తాజా ఘటన నేపథ్యంలో ఆ వీడియోను పలువురు తెరపైకి తెచ్చారు. ఈ ఘటనపై డీఎంకే పార్టీ, ఉదయ్‌నిధి ఇప్పటిదాకా ఇంకా స్పందించలేదు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చలికాలంలో వేధించే గొంతు గరగర, దగ్గు తగ్గాలంటే..!
photo 2

స్వామి అయ్యప్ప పడిపూజలో వితికా షేరు దంపతులు
photo 3

సింపుల్‌గా మరింత అందంగా అనసూయ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ (ఫొటోలు)
photo 5

అరుణాచలంలో జబర్దస్త్ కమెడియన్ పంచ్‌ ప్రసాద్ ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Kottagulli Bhagya Lakshmi Fire On Minister Sandhya Rani PA Satish Anarchies 1
Video_icon

మంత్రి PA బాధితురాలి ఘటనపై భాగ్యలక్ష్మి సీరియస్ వార్నింగ్
Nara Lokesh Resign AISF Student Leaders Protest in Vijayawada 2
Video_icon

Vijayawada: మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా విద్యార్థుల నినాదాలు
India First Private Rocket Factory in Hyderabad 3
Video_icon

ప్రైవేట్ రాకెట్ ప్రత్యేకత.. ఇది ఎక్కడుందంటే?
Russian President Vladimir Putin To Visit India 4
Video_icon

రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ భారత పర్యటన తేదీలు ఖరారు
YV Subbareddy Solid Reply to Reporter 5
Video_icon

YV Subbareddy: పరకామణి అక్రమాలపై సమగ్రంగా విచారణ జరిపించాలి

Advertisement
 