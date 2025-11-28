 ఆపరేషన్‌ ఢిల్లీ.. తెలంగాణ ఈగల్‌ టీం బిగ్‌ సక్సెస్‌ | Telangana Eagle Team Delhi Operation Full Details | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆపరేషన్‌ ఢిల్లీ.. తెలంగాణ ఈగల్‌ టీం బిగ్‌ సక్సెస్‌

Nov 28 2025 2:42 PM | Updated on Nov 28 2025 2:42 PM

Telangana Eagle Team Delhi Operation Full Details

హైదరాబాద్‌: దేశ రాజధానిలో తెలంగాణ ఈగల్‌ టీమ్‌ చేపట్టిన భారీ ఆపరేషన్‌లో కీలక ఆధారాలను సేకరించింది. పెద్ద ఎత్తున నడుస్తున్న డ్రగ్స్‌ దందాను గుర్తించిచామన్న అధికారులు.. రూ.12 కోట్ల విలువైన డ్రగ్స్‌ను సీజ్‌ చేసినట్లు తెలిపారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.. 

హైదరాబాద్‌లో మల్నాడు రెస్టారెంట్‌, మహీంద్రా యూనివర్సిటీ కేసులను విచారించగా ఈ డ్రగ్స్‌ మాఫియా బయటపడింది. ఢిల్లీలో 20 ప్రాంతాలతో పాటు నోయిడా, గ్వాలియర్‌, విశాఖలో తనిఖీలు నిర్వహించాం. ఒక్క ఢిల్లీలోనే 16 విక్రయ కేంద్రాలను గుర్తించాం. యాభై మంది నైజీరియన్లను అదుపులోకి తీసుకున్నాం. వీళ్లలో చాలామందిని డిపోర్ట్‌ చేయించే ఉద్దేశంలో ఉన్నాం. 

నైజీరియాకు చెందిన నిక్కీ ఆధ్వర్యంలో ఈ దందా నడిచింది. ఇందుకోసం దేశవ్యాప్తంగా ఏజెంట్లను నియమించుకుంది ఈ నెట్‌వర్క్‌. ఇప్పటిదాకా సుమారు 2 వేల మందికి డ్రగ్స్‌ సరఫరా చేసినట్లు గుర్తించాం. ప్రముఖ కొరియర్‌, పార్శిల్స్‌ సర్వీసులతోనే ఈ వ్యవహారం నడిచింది. గార్మెంట్స్‌, కాస్మోటిక్స్‌, షూల మధ్యలో ఉంచి పంపిణీ చేశారు.

వందలాది మ్యూల్‌ అకౌంట్లు చేర్పాటు చేసి లావాదేవీలు నడిపారు. సుమారు 2,000సార్లు లావాదేవీలు జరిపినట్లు గుర్తించాం. 59 మ్యూల్‌ అకౌంట్లు సీజ్‌ చేసి 22 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నాం. హైదరాబాద్‌కు చెందిన 11 మంది డ్రగ్స్‌ పెడ్లర్లను గుర్తించి అరెస్ట్‌ చేశాం అని ఈ భారీ ఆపరేషన్‌ వివరాలు మీడియాకు వెల్లడించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చలికాలంలో వేధించే గొంతు గరగర, దగ్గు తగ్గాలంటే..!
photo 2

స్వామి అయ్యప్ప పడిపూజలో వితికా షేరు దంపతులు
photo 3

సింపుల్‌గా మరింత అందంగా అనసూయ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ (ఫొటోలు)
photo 5

అరుణాచలంలో జబర్దస్త్ కమెడియన్ పంచ్‌ ప్రసాద్ ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Cyclone Ditwah Wreaks Havoc In Sri Lanka 56 Dead 1
Video_icon

దిత్వా తుఫాన్ బీభత్సం.. 56 మంది మృతి
Change of Title for Jr NTR Prashanth Neels Dragon 2
Video_icon

ఎన్టీఆర్ కోసం ప్రశాంత్ నీల్ ఫిక్స్ చేసిన టైటిల్..?
Man Dies By Suicide After Cheating By His Girlfriend 3
Video_icon

నిజామాబాద్ జిల్లా దొంచందా గ్రామంలో ప్రేమికుడు ఆత్మహత్య
Superstar Rajinikanth And Sai Pallavi Collaboration 4
Video_icon

సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ చిత్రంలో సాయిపల్లవి..?
Student Union Protest Near Nara Lokesh House At Vijayawada 5
Video_icon

విజయవాడలో హైటెన్షన్.. పోలీసుల బారికేడ్లు తోసేసి లోకేష్ ఇంటి ముట్టడి!
Advertisement
 