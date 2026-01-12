 మెగాస్టార్ ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సినిమా చూస్తూ అభిమాని మృతి | A fan died while watching Chiranjeevi Mana Shankar Varaprasad Garu movie | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మెగాస్టార్ ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సినిమా చూస్తూ అభిమాని మృతి

Jan 12 2026 5:29 PM | Updated on Jan 12 2026 5:32 PM

A fan died while watching Chiranjeevi Mana Shankar Varaprasad Garu movie

సాక్షి,హైదరాబాద్‌: కూకట్‌పల్లి అర్జున్ థియేటర్‌లో జరిగిన మన శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమా ప్రదర్శనలో దుర్ఘటన చోటు చేసుకుంది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి, విక్టరీ వెంకటేశ్ కాంబినేషన్‌లో, అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ మల్టీ స్టారర్ సినిమా చూస్తుండగా ఓ అభిమాని ఆకస్మికంగా కుప్పకూలి మృతి చెందాడు.

థియేటర్‌లో ఉన్న ఇతర ప్రేక్షకులు వెంటనే స్పందించి అతనిని ఆసుపత్రికి తరలించే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే అప్పటికే ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, ఆ వ్యక్తి గుండెపోటుతో మృతి చెందినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. పూర్తి వివరాలు వెలువడేందుకు వైద్య పరీక్షలు, విచారణ కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ఘటనతో థియేటర్‌లో ఒక్కసారిగా కలకలం రేగింది. అభిమానులు దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. మెగాస్టార్ అభిమానుల ఉత్సాహం మధ్య ఇలాంటి విషాదం చోటు చేసుకోవడం అందరినీ కలచివేసింది.  

కాగా, మృతుడు 12వ బెటాలియన్‌కు చెందిన రిటైర్డ్ అసిస్టెంట్ సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆనంద్ కుమార్‌గా గుర్తించారు. ఉదయం 11.30 గంటల షో చూడటానికి సినిమా థియేటర్‌కు వచ్చారు. సినిమా మధ్యలో, అకస్మాత్తుగా తన సీటులో కుప్పకూలిపోయాడు. తోటి ప్రేక్షకులు భయపడ్డారు. తర్వాత తేరుకుని వెంటనే అతన్ని సమీపంలోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు, అక్కడ వైద్యులు ఆనంద్ చనిపోయినట్లు ప్రకటించారు. గుండెపోటు మరణానికి కారణమని అనుమానిస్తున్నారు
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ప్రముఖ నటుడికి సన్మానం.. హాజరైన మీనా (ఫోటోలు)
photo 2

ఒకే ఫ్రేమ్‌లో నమ్రత, లక్ష్మీ ప్రణతి (ఫోటోలు)
photo 3

పతంగులు ఎగురవేసిన ప్రధాని మోదీ, జర్మనీ ఛాన్సలర్ మెర్జ్ (ఫోటోలు)

photo 4

పెళ్లి తర్వాత మరింత కళగా సమంత (ఫోటోలు)
photo 5

బుల్లితెర నటులు 'ఇంద్రనీల్, మేఘన'ల గృహప్రవేశం (ఫోటోలు)

Video

View all
AP Women Warning To ABN Radhakrishna 1
Video_icon

ఆంధ్రజ్యోతి పత్రిక, ABN ఛానల్‌పై YSRCP నేతలు ఫైర్
TDP MLA Daggubati Prasad Followers attack on Exhibition Organizers 2
Video_icon

Ananthapuram: డబ్బులు ఇవ్వలేదని ఎమ్మెల్యే దగ్గుబాటి అనుచరులు దాడి
KTR Sensational Comments on Congress Party at Mahabubnagar 3
Video_icon

KTR: ఈసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ పండబెట్టి తొక్కుతాం
YSRCP Vishweshwar Reddy Slams Chandrababu Rayalaseema Lift Irrigation Conspiracy 4
Video_icon

Vishweshwar : ప్రాజెక్టే కాదన్నవారు రూ. 190 కోట్లు ఎలా ఇచ్చారు?
Supreme Court Sensational Verdict on Polavaram Nallamala Sagar Project 5
Video_icon

పోలవరం-నల్లమల సాగర్ పై సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు
Advertisement
 