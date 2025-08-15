 ప్రైవేట్‌ ఉద్యోగస్తులకు ప్రధాని మోదీ బంపరాఫర్‌ | PM Modi announces Viksit Bharat Rozgar Yojana for youth | Sakshi
ప్రైవేట్‌ ఉద్యోగస్తులకు ప్రధాని మోదీ బంపరాఫర్‌

Aug 15 2025 9:22 AM | Updated on Aug 15 2025 9:29 AM

PM Modi announces Viksit Bharat Rozgar Yojana for youth

సాక్షి,న్యూఢిల్లీ: రోజువారీ వినియోగించే వస్తువులపై విధించే పన్నును తగ్గించడంతో పాటు దేశంలో యువత కోసం రూ.లక్ష కోట్లతో కొత్త పథకాన్ని అందుబాటులోకి తెస్తున్నట్లు ప్రధాని మోదీ ప్రకటించారు.

ఢిల్లీ ఎర్రకోట వేదికగా ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతూ.. వస్తుందన్నారు. ‘నా దేశ యువత కోసం ప్రధానమంత్రి వికసిత్ భారత్ రోజ్‌గార్‌ యోజన (Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana) పేరుతో ఈ కొత్త పథకం అందుబాటులోకి తెస్తున్నాం. ఈ కొత్త పథకం ఈ రోజు నుంచే అమలులోకి వస్తోంది. ఈ పథకం కింద, ప్రైవేట్ రంగంలో మొదటి ఉద్యోగం పొందుతున్న యువతకు రూ.15,000 ఆర్థిక సహాయం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. 

ప్రధానమంత్రి వికసిత్ భారత్ రోజ్‌గార్‌ యోజన పథకం ద్వారా 3.5 కోట్లకు పైగా యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కలుగనున్నాయి. ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే కంపెనీలకు ప్రోత్సాహకాలు కూడా ఇవ్వనున్నట్లు వెల్లడించారు.  

