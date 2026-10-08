 సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌కు మద్దతుగా 42 మంది మాజీ న్యాయమూర్తులు | 42 Former Judges Write Open Letter Against Attempts To Undermine Ec | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌కు మద్దతుగా 42 మంది మాజీ న్యాయమూర్తులు

Oct 8 2026 5:44 PM | Updated on Oct 8 2026 5:58 PM

42 Former Judges Write Open Letter Against Attempts To Undermine Ec

ఢిల్లీ: కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్ (CEC) జ్ఞానేశ్ కుమార్‌కు మద్దతుగా 42 మంది మాజీ న్యాయమూర్తులు, మాజీ రాజ్యాంగ పదవుల్లో ఉన్న అధికారులు లేఖ రాశారు. ఎన్నికల సంఘం, న్యాయ వ్యవస్థ వంటి రాజ్యాంగ సంస్థలపై ఆధారాలు లేని ఆరోపణలు చేయడం ప్రజల్లో నమ్మకాన్ని దెబ్బతీస్తుందని హెచ్చరించారు.

‘ఓట్ చోరీ’ ఆరోపణలను ఆధారాలతో నిరూపించాలన్న మాజీ న్యాయమూర్తులు.. ప్రత్యేక ఓటర్ల జాబితా సవరణ (SIR) చట్టపరమైన నిబంధనల ప్రకారమే జరుగుతోందన్నారు. రాజకీయ పార్టీలు తమ అభ్యంతరాలను మీడియా వేదికల కంటే చట్టబద్ధమైన మార్గాల్లో పరిష్కరించుకోవాలని లేఖలో మాజీ న్యాయమూర్తులు పేర్కొన్నారు.

కాగా, ‘సర్‌’పై దేశ రాజధానిలో ప్రతిపక్షాల నిరసనలు కొనసాగుతున్న వేళ.. సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ భద్రతను మరింత పెంచారు. ఆయనకు ఇప్పటికే జెడ్‌ ప్లస్‌ భద్రత అందించగా, ఢిల్లీలో కొనసాగుతున్న ఆందోళనలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆయన నివాసం వద్ద అదనపు పోలీసు బలగాలను మోహరించారు. ఢిల్లీ పోలీసులు అందించిన సమాచారం ప్రకారం జ్ఞానేశ్ కుమార్‌కు ముప్పు ఉన్నట్లు సమాచారం అందింది. దీంతో ఆయన నివాసం వద్ద భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. ఢిల్లీలో ఇప్పటికే నిరసనలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా అన్ని భద్రతా విభాగాలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

ఇదీ చదవండి: ఫారమ్‌-6పై సుప్రీంకోర్టు మొట్టికాయలు.. వెనక్కి తగ్గిన కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

జిమ్‌లో బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ దివి కసరత్తులు చూశారా?.. (ఫోటోలు)
photo 2

ది ప్యారడైజ్‌ ఏషనాగుల కట్టమీద సాంగ్‌ వర్కింగ్ స్టిల్స్.. (ఫోటోలు)
photo 3

హీరోయిన్ కామాక్షి భాస్కర్ల లేటెస్ట్ ఫోటోలు
photo 4

విజయవాడ : విద్యుత్ కాంతులతో వెలిగిపోతున్న ఇంద్రకీలాద్రి (ఫొటోలు)
photo 5

తల్లికి బంగారు పతకం, తండ్రి, కుమార్తెకు పీజీ డిగ్రీలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Sake Sailajanath Shocking Comments On YS Sunitha Meet Chandrababu 1
Video_icon

సునీత కుటుంబానికి పదవులు? చంద్రబాబు ను కలవడానికి కారణం కూడా.. షాకింగ్ నిజాలు
Bail Granted for Alur YSRCP MLA Virupakshi 2
Video_icon

YSRCP ఎమ్మెల్యే విరుపాక్షికి బెయిల్‌
UPI Charges Postponed 3
Video_icon

వెనక్కి తగ్గిన కేంద్రం.. UPI చార్జీలు వాయిదా
Botsa Satyanarayana Speech At BCs Meeting 4
Video_icon

YS జగన్ దృష్టిలో BC అంటే బ్యాక్ బోన్ క్లాసెస్
BIGG BOSS 10 Day 32 Review 5
Video_icon

టాప్లో ఉంది ఎవరంటే? గుక్కపెట్టి ఏడ్చిన అపూర్వ
Advertisement
 