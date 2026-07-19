 జాతీయ అవార్డుల తీరుపై వెల్లువెత్తుతున్న ఆగ్రహం! | Was Chiyaan Vikrams Thangalaan the biggest miss at the 72nd National Film Awards | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జాతీయ అవార్డుల తీరుపై వెల్లువెత్తుతున్న ఆగ్రహం!

Jul 19 2026 8:14 AM | Updated on Jul 19 2026 9:17 AM

Was Chiyaan Vikrams Thangalaan the biggest miss at the 72nd National Film Awards

72వ జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాల ప్రకటన కొన్ని వర్గాలను అసంతృప్తికి గురిచేసింది. 2024లో విడుదలైన అత్యుత్తమ చిత్రాలలో ఒకటిగా, కళాత్మక, సాంకేతిక విలువల పరంగా అద్భుత సృష్టిగా నిలిచిన ‘తంగలాన్’ సినిమాకు ఈ పురస్కారాల్లో తీవ్ర అన్యాయం జరిగిందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ప్రధాన విభాగాల్లో ఈ చిత్రానికి ఎటువంటి అవార్డులు రాకపోవడంపై అభిమానులు, సినీ విశ్లేషకులు తీవ్ర నిరాశ, అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అసలు ఇంతటి ప్రతిష్టాత్మక చిత్రానికి కనీస గుర్తింపు కూడా దక్కకపోవడం వెనుక ఉన్న కారణాలపై సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ నడుస్తోంది. జాతీయ అవార్డుల కమిటీ కావాలనే ఈ చిత్రాన్ని పక్కన పెట్టిందని అభిమానులు ఘాటుగా విమర్శిస్తున్నారు.
 

విక్రమ్ పడ్డ శ్రమ వృథానేనా?
దర్శకుడు పా.రంజిత్ రూపొందించిన ‘తంగలాన్’ చిత్రంలో గిరిజన నాయకుడిగా విక్రమ్ కనబరిచిన నటన అసాధారణమైనది. ఈ పాత్ర కోసం ఆయన పడ్డ శ్రమ, చూపించిన అంకితభావం సామాన్యమైనవి కావు. పాత్ర స్వభావానికి తగ్గట్టుగా ఆయన తన శారీరక రూపాన్ని మార్చుకున్న తీరు, నటనలోని వైవిధ్యం, భావోద్వేగాలను పండించిన విధానం చూసి విమర్శకులు సైతం ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ఈ అద్భుత ప్రదర్శనతో ఆయన ఖచ్చితంగా ‘ఉత్తమ నటుడు’ పురస్కారానికి అత్యంత బలమైన పోటీదారు అని పరిశ్రమ వర్గాలు నమ్మాయి. కానీ ప్రకటనలో విక్రమ్ పేరు లేకపోవడం అందరినీ షాక్‌కు గురిచేసింది. ఆయన పడ్డ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కలేదని ఫ్యాన్స్ వాదిస్తున్నారు.

కథా కథనం, సాంకేతిక విలువల అద్భుత కలయిక.. 
‘తంగలాన్’ కేవలం ఒక నటుడి చిత్రమే కాదు, దర్శకుడు పా.రంజిత్ ఆలోచనల నుంచి పుట్టిన ఒక దృశ్య కావ్యం. ఈ చిత్రంలోని కథా కథనం ప్రేక్షకుడిని సరికొత్త ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తుంది. దీనికి తోడు సినిమా సాంకేతిక విలువలు భారతీయ చలనచిత్ర రంగాన్ని తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్లేలా ఉన్నాయి. ప్రతి ఫ్రేమ్‌లోనూ, ప్రతి సన్నివేశంలోనూ చిత్ర బృందం పడ్డ కష్టం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇంతటి ఉన్నతమైన ప్రమాణాలతో కూడిన చిత్రానికి జాతీయ అవార్డుల జాబితాలో కనీస చోటు దక్కకపోవడం అనేది సాంకేతిక నిపుణులను సైతం విస్మయానికి గురిచేసింది. ఈ విస్మరణ చలనచిత్ర పురస్కారాల చరిత్రలోనే ఒక పెద్ద లోపంగా మిగిలిపోతుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

సోషల్ మీడియాలో రచ్చ
జాతీయ అవార్డుల జాబితా విడుదలైనప్పటి నుంచి సోషల్ మీడియా వేదికలు ‘తంగలాన్’ హ్యాష్‌ట్యాగ్‌లతో మార్మోగిపోతున్నాయి. ఈ ఏడాది జరిగిన అతిపెద్ద అవార్డుల విస్మరణలలో ఇది ఒకటని నెటిజన్లు బాహాటంగానే విమర్శిస్తున్నారు. జాతీయ అవార్డుల ఎంపిక కమిటీ అర్హత గల చిత్రాన్ని కావాలనే తొక్కేసిందని, తంగలాన్‌కు జరిగిన అన్యాయాన్ని సహించలేమంటూ అభిమానులు తీవ్రస్థాయిలో అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కథా కథనం బాగున్నా, నటన అద్భుతంగా ఉన్నా ఎందుకు అవార్డు ఇవ్వలేదని, అవార్డుల ఎంపికలో పారదర్శకత ఎక్కడ ఉందని సోషల్ మీడియా వేదికగా ఘాటుగా ప్రశ్నిస్తున్నారు.

అభిమానుల గుండెల్లో ఆగ్రహ జ్వాలలు
సినిమా విడుదలైన సమయం నుంచే ఈ చిత్రానికి జాతీయ అవార్డులు ఖాయమని అందరూ భావించారు. ముఖ్యంగా విక్రమ్ నటనకు ఖచ్చితంగా జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ నటుడి అవార్డు వస్తుందని యావత్ సినీ ప్రపంచం ఆశించింది. కానీ ఫలితాలు చూశాక అభిమానుల ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంది. అర్హత ఉన్న చిత్రాలను గుర్తించడంలో కమిటీ విఫలమైందని, ఇది ముమ్మాటికీ ‘తంగలాన్’ చిత్రానికి జరిగిన ఘోర పరాభవమని ఫ్యాన్స్ మండిపడుతున్నారు. ఈ చిత్రం సాధించిన ప్రజాదరణ, విమర్శకుల ప్రశంసల ముందు ఈ అవార్డుల కమిటీ నిర్ణయం చాలా చిన్నదిగా కనిపిస్తోందని వారు ఘాటుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

ప్రేక్షకుల గుండెల్లో నిలిచిపోయే విక్రమ్ ‘తంగలాన్’
ఏదేమైనప్పటికీ, అవార్డులు అనేవి ఒక నటుడి ప్రతిభకు లేదా ఒక చిత్రం సాధించిన విజయానికి పూర్తి కొలమానం కాదని సినీ విశ్లేషకులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. 72వ జాతీయ అవార్డుల్లో తంగలాన్ చిత్రానికి చోటు దక్కకపోయినప్పటికీ, 2024లో విక్రమ్ కనబరిచిన నటన అత్యుత్తమమైనదిగా ప్రేక్షకుల మదిలో ఎప్పటికీ నిలిచిపోతుందని వారు అంటున్నారు. అవార్డుల కమిటీ గుర్తించకపోయినా, ప్రేక్షకుల గుండెల్లో సాధించిన స్థానమే విక్రమ్ సాధించిన అసలైన విజయమని, తంగలాన్ ఎప్పటికీ ఒక క్లాసిక్‌గా నిలిచిపోతుందని విశ్లేషకులు పేర్కొన్నారు. 

ఇది కూడా చదవండి: బలూచ్‌ బిగ్‌ ట్విస్ట్‌తో చైనా-పాక్ ఫ్రెండ్‌షిప్ ఖతం!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (జూలై 19 -26)
photo 2

‍ట్రాఫిక్‌ టాస్క్‌ఫోర్స్‌... పనిచేస్తుందిలా.. (ఫొటోలు)
photo 3

కేరళ క్రికెట్ లీగ్ వేలం.. కీర్తి ముస్తాబైందిలా! (ఫొటోలు)
photo 4

చీరలో శ్రుతి హాసన్.. ఇంత అందంగా ఉందేంటి? (ఫొటోలు)
photo 5

మోడ్రన్ దేవకన్యలా దివ్యభారతి.. చూసేందుకు రెండు కళ్లు సరిపోవు (ఫొటోలు)

Video

View all
Galla Madhavi Overaction 1
Video_icon

రెచ్చిపోతున్న MLA మాధవి
Bhuma Akhila Priya Tax In Allagadda 2
Video_icon

భూమా ట్యాక్స్ గురించి మీకు తెలుసా..?

Ambati Rambabu On Guntur Woman Incident 3
Video_icon

హోంమంత్రికి సిగ్గుంటే.. బయటపడ్డ వీడియోలు
Chandrababu Failure Govt 4
Video_icon

TDP ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాముకు చంద్రబాబు షాక్
Delimitation Bill, ONOE Bill, 130th Constitutional Amendment 5
Video_icon

పార్లమెంట్ దద్దరిల్లే బిల్లులు
Advertisement
 