 అందుకే షాపు ఓపెనింగ్స్‌కి వెళ్తుంటా : శ్రీలీల | Sreeleela Opens About Why She Is Participates In Shop Openings | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అందుకే షాపు ఓపెనింగ్స్‌కి వెళ్తుంటా : శ్రీలీల

Jul 19 2026 8:45 AM | Updated on Jul 19 2026 8:48 AM

Sreeleela Opens About Why She Is Participates In Shop Openings

తక్కువ సమయంలోనే ఎక్కువ చిత్రాలు చేసి పాన్‌ ఇండియా కథానాయకగా పేరు తెచ్చుకున్న నటి శ్రీలీల. ముందు డాక్టర్‌ అయి ఆ తర్వాత యాక్టర్‌ అయినా ఈ బ్యూటీ  అమెరికా , మెక్సికో జిల్లాలో పుట్టి బెంగళూరులో పెరిగారన్నది తెలిసిందే. కిస్‌ అనే కన్నడ చిత్రం ద్వారా కథానాయకగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈమె ఆ తర్వాత పెళ్లి సందడితో తెలుగులో సందడి చేశారు. ఆ తర్వాత నటించిన ధమాకా చిత్రం మంచి విజయాన్ని అందించింది అంతే ఆపై వరుసగా స్టార్‌ హీరోలతో నటించే అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటూ క్రేజీ హీరోయిన్గా రాణిస్తున్నారు. 

దీంతో ఓపక్క చిత్రాలు నటిస్తూనే మరోపక్క వాణిజ్య ప్రకటనలో నటిస్తూ రెండు చేతుల సంపాదిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా షాపుల ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాల్లో  పాల్గొంటూ అభిమానులకు మరింత దగ్గర అవుతున్నారు. పుష్ప 2 చిత్రంలో కిసక్కు అనే ఐటెం సాంగ్లో నటించి కురక్రారును కిర్రెరక్కించారు. 

ఆ తర్వాత పరాశక్తి చిత్తంతో కోలీవుడ్కు ఎంట్రీ ఇచ్చారు. తాజాగా ఒక హిందీ చిత్రంలో నటిస్తూ పాన్‌ ఇండియా కథానాయకగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. ఇటీవల ఎక్కువగా షాపుల ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాలు పాల్గొనడం గురించి ఆమె పేర్కొంటూ..‘ నాకు తరచూ అభిమానులను కలుసుకోవడం ఎంతో ఇష్టం. అభిమానులను ప్రత్యక్షంగా కలుసుకున్నప్పుడు వారు చూపే ప్రేమాభిమానాలు నాకు నూతన ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తాయి. అలాంటి అభిమానుల కోసం ఏం చేయడానికైనా నేను సిద్ధం. అభిమానుల అంచనాలను పూర్తి చేయడానికి మంచి మంచి కథా చిత్రాల్లో  నటించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను’ అని నటి శ్రీలీల పేర్కొన్నారు. కాగా ప్రస్తుతం ఈ బ్యూటీ తమిళంలో నటుడు ధనుష్‌కు జంటగా ఓం  చిత్రంతో పాటు ఒక హిందీ చిత్రంలోనూ నటిస్తున్నారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‍ట్రాఫిక్‌ టాస్క్‌ఫోర్స్‌... పనిచేస్తుందిలా.. (ఫొటోలు)
photo 2

కేరళ క్రికెట్ లీగ్ వేలం.. కీర్తి ముస్తాబైందిలా! (ఫొటోలు)
photo 3

చీరలో శ్రుతి హాసన్.. ఇంత అందంగా ఉందేంటి? (ఫొటోలు)
photo 4

మోడ్రన్ దేవకన్యలా దివ్యభారతి.. చూసేందుకు రెండు కళ్లు సరిపోవు (ఫొటోలు)
photo 5

గోవాలో అల్లువారి కోడళ్లు.. సతీమణితో శిరీష్‌ సందడి (ఫోటోలు)

Video

View all
Ambati Rambabu On Guntur Woman Incident 1
Video_icon

హోంమంత్రికి సిగ్గుంటే.. బయటపడ్డ వీడియోలు
Chandrababu Failure Govt 2
Video_icon

TDP ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాముకు చంద్రబాబు షాక్
Delimitation Bill, ONOE Bill, 130th Constitutional Amendment 3
Video_icon

పార్లమెంట్ దద్దరిల్లే బిల్లులు
RK Roja Warning to Chandrababu And Lokesh Over Jagan 2.0 Super App 4
Video_icon

లోకేష్ రెడ్ బుక్ కి మించి.. ల జగన్ 2.0 సూపర్ యాప్ సంచలనం
Ding Dong 2.o - Political Satires Comic Show Full 5
Video_icon

ఎండ నుంచి యూరప్ ను రక్షించిన చంద్రబాబు
Advertisement
 