టాలీవుడ్ హీరో నాగచైతన్య- శోభిత ధూలిపాళ్ల 2024 డిసెంబర్లో వివాహబంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. హైదరాబాద్లోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో వీరిద్దరి పెళ్లి వేడుక ఘనంగా జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం వీరిద్దరు తమ కెరీర్లో బిజీగా ఉన్నారు. చైతూ ప్రస్తుతం వృషకర్మ మూవీతో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమాకు కార్తీక్ దండు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
తాజాగా శోభిత-నాగచైతన్య జంటగా వెళ్లి షాపింగ్కు వెళ్లారు. ఓ చీరల దుకాణంలో సందడి చేశారు. వదినకి ఏ చీర తీసుకుంటారని అక్కడివాళ్లు ప్రశ్నించారు. దీనికి చైతూ స్పందించారు. తను ఏది ఎంచుకుంటే... అదే తీసుకుంటానని నాగచైతన్య నవ్వుతూ అన్నారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
అభిమాని: అన్నా... వదినకి ఏ చీర తీసుకున్నారు?
నాగ చైతన్య: తను ఏది ఎంచుకుంటే... అదే తీసుకుంటాను.#NagaChaitanya #SobhitaDhulipala #Sobhita #ChaySo #Tollywood #Tupaki
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— Tupaki (@tupaki_official) July 18, 2026