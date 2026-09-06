 లెగసీ ఫిక్స్‌ | Vishwak Sen LEGACY Release Date Fixed | Sakshi
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లెగసీ ఫిక్స్‌

Sep 6 2026 3:53 AM | Updated on Sep 6 2026 3:53 AM

Vishwak Sen LEGACY Release Date Fixed

విశ్వక్‌ సేన్‌ హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘లెగసీ’. సాయికిరణ్‌ రెడ్డి దైదా రచన, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో ఏక్తా రాథోడ్‌ హీరోయిన్‌. యశ్వంత్‌ దగ్గుమాటి, సాయి కిరణ్‌ రెడ్డి దైదా నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీ విడుదల తేదీ ఖరారైంది. డిసెంబరు 4న ‘లెగసీ’ని రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు మేకర్స్‌ ప్రకటించారు. ‘‘పవర్‌ఫుల్‌ పొలిటికల్‌ యాక్షన్‌ డ్రామా ఇది. అధికారం, కుటుంబం, ప్రేమ, ద్రోహం వంటి అంశాల మధ్య జరిగే ఆసక్తికర సంఘర్షణను ఈ చిత్రంలో ఆవిష్కరిస్తున్నాం. తండ్రి వదిలిన వారసత్వం కారణంగా ప్రమాదకరమైన ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టిన ఓ యువకుడి ప్రయాణంగా విశ్వక్‌ సేన్‌ పాత్ర సాగుతుంది’’ అని చిత్రబృందం ప్రకటించింది.  

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