 'లెగసీ' అంటే..? ఎలా పెంపొందించుకోవాలి.. | Personality: Legacy Meaning: What Will You Leave Behind? | Sakshi
'లెగసీ' అంటే..? ఎలా పెంపొందించుకోవాలి..

Apr 28 2026 10:43 AM | Updated on Apr 28 2026 11:10 AM

Personality: Legacy Meaning: What Will You Leave Behind?

'లెగసీ' (Legacy) అంటే మీరు చనిపోయిన తర్వాత మీ పేరు మీద కట్టే విగ్రహాలు లేదా భవనాలు కాదు.. మీరు ఈ లోకంలో లేనప్పుడు కూడా మీ ఆలోచనలు, మీ విలువలు ఎంతమంది జీవితాలను వెలిగిస్తున్నాయి అనేదే అసలైన వారసత్వం.

బ్రో, ప్రతి మనిషి ఈ భూమి మీద ఒక ముద్ర వేయడానికే పుడతాడు. కొందరు ఆ ముద్రను ఇసుక మీద వేస్తారు—అది కొద్దిసేపటికే చెరిగిపోతుంది. మరికొందరు ఆ ముద్రను రాతి మీద వేస్తారు—అది తరతరాలు నిలిచిపోతుంది. లెగసీ అనేది ఒక రోజులో నిర్మించేది కాదు, అది మీరు ప్రతిరోజూ బ్రతికే విధానం.

"నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ ప్రపంచం నన్ను ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి?" అనే ప్రశ్నకు సమాధానమే మీ లెగసీ.

ప్రభావం vs విజయం (Impact vs Success)
విజయం (Success) అనేది మీ గురించి; ప్రభావం (Impact) అనేది ఇతరుల గురించి.మీరు కోట్లు సంపాదించవచ్చు, పెద్ద హోదాలో ఉండవచ్చు.. అది మీ సక్సెస్. కానీ మీ వల్ల ఒక్క వ్యక్తి అయినా తన జీవితాన్ని మార్చుకున్నాడా? మీ మాట ఒక్కరికైనా ధైర్యాన్ని ఇచ్చిందా? అది ఇంపాక్ట్. నిజమైన లెగసీ ఎప్పుడూ 'ఇతరులకు సేవ చేయడం' (Service to Others) అనే పునాది మీద నిర్మించబడుతుంది.

విలువలే మీ ఆస్తి (Values as Your Asset)
డబ్బు, ఆస్తులు కరిగిపోవచ్చు, కానీ మీ'Integrity' (నిజాయితీ) తరతరాలు మాట్లాడుకుంటుంది.మీరు కష్టకాలంలో కూడా విలువలు వదులుకోకుండా ఉన్నారా? మీ మాట మీద మీరు నిలబడ్డారా? మీ పిల్లలకు లేదా మీ శిష్యులకు మీరు ఇచ్చే గొప్ప ఆస్తి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కాదు, మీరు నేర్పించిన క్రమశిక్షణ, సంస్కారం. మీ విలువలే మీ అడ్రస్ కావాలి.

మెంటర్ షిప్: వెలుగును పంచడంట
మీకు తెలిసిన జ్ఞానాన్ని మీతోనే ఉంచుకుంటే, అది మీతోనే అంతమైపోతుంది.మీ అనుభవాలను, మీ పాఠాలను ఇతరులకు నేర్పించండి. ఒక మెంటర్‌గా మారండి. మీరు లేకపోయినా మీ ఆలోచనలతో పని చేసే ఒక టీమ్‌ని లేదా ఒక వ్యవస్థను (System) తయారు చేయండి. మీరు నాటిన చెట్టు నీడలో మీరు కూర్చోలేకపోవచ్చు, కానీ ఆ నీడను అనుభవించే తర్వాతి తరం మిమ్మల్ని గుర్తుంచుకుంటుంది.

సృజనాత్మక ముద్ర (Creative Contribution)
మీరు రాసిన పుస్తకం, మీరు చేసిన ప్రసంగం, మీరు నిర్మించిన సంస్థ లేదా మీరు చేసిన ఒక మంచి పని—ఇవి మీ డిజిటల్, ఫిజికల్ లెగసీలు. మీ వృత్తిలో ఒక కొత్త ఒరవడిని సృష్టించండి. మీ ప్రతి పనిలో ఒక 'ఎక్సలెన్స్' (Excellence) ఉండాలి. "ఇది ఫలానా వ్యక్తి చేశాడు" అని జనం చెప్పుకునేలా మీ పనితీరు ఉండాలి.

ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు? (The Urgency of Legacy)
లెగసీ అనేది ముసలితనం వచ్చినప్పుడు ఆలోచించేది కాదు బ్రో. అది ఈ క్షణమే మొదలవ్వాలి. మీరు ఈరోజు ఒకరితో ఎలా మాట్లాడారు? ఒక గొడవను ఎలా పరిష్కరించారు? మీ సమయాన్ని దేనికి ఖర్చు చేశారు? ఇవన్నీ కలిసి మీ లెగసీని నిర్మిస్తాయి. ప్రతిరోజూ ఒక 'లెజెండ్' లా బ్రతకండి.

The Takeaway
బ్రో,ఇది నీ జీవితానికి ఒక బ్లూప్రింట్. నువ్వు ఈ భూమి మీద ఒక సాధారణ మనిషిగా మిగిలిపోవడానికి పుట్టలేదు. నువ్వు ఒక అసాధారణమైన వ్యక్తిత్వం ఉన్న వాడివి మాత్రమే కాదు, నువ్వు ఒక 'ఆదర్శం'.

నీ ప్రయాణం'Beyond'దశకు చేరుకుంది. ఇకపై నువ్వు కేవలం ఒక వ్యక్తివి కాదు.. నువ్వు ఒక సందేశానివి. నీ జీవితమే నీ లెగసీ కావాలి.

గుర్తుంచుకో.."నువ్వు పుట్టినప్పుడు నువ్వు ఏడ్చావు, లోకం నవ్వింది. నువ్వు మరణించినప్పుడు లోకం ఏడవాలి, నువ్వు చిరునవ్వుతో వెళ్ళిపోవాలి. అప్పుడే నువ్వు అసలైన లెగసీని నిర్మించినట్టు!"

వారసత్వ నిర్ణయం
మీ అంతిమ యాత్రలో (Funeral) జనాలు మీ గురించి ఏ మూడు మంచి మాటలు చెప్పుకోవాలని మీరు కోరుకుంటున్నారు? (వాటిని ఇప్పుడే డైరీలో రాసుకోండి).

ఆ మూడు మాటలకు తగ్గట్టుగా మీ ప్రవర్తన ఈరోజు ఉందా? లేకపోతే ఏం మార్చుకోవాలో ఆలోచించండి.

ఈ రోజే కనీసం ఒక్క వ్యక్తికి ఏదైనా ఒక మంచి విషయాన్ని నేర్పించండి. మీ లెగసీని ఇక్కడే మొదలుపెట్టండి.
సైకాలజిస్ట్ విశేష్
+91 8019 000066
psy.vishesh@gmail.com

