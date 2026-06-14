 కుమార్తె గ్రాడ్యుయేషన్ డేలో హీరోయిన్ లయ (ఫొటోలు) | Actress Laya on Her Daughter Graduation Day Photos | Sakshi
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కుమార్తె గ్రాడ్యుయేషన్ డేలో హీరోయిన్ లయ (ఫొటోలు)

Jun 14 2026 12:13 PM | Updated on Jun 14 2026 12:13 PM

Actress Laya on Her Daughter Graduation Day Photos1
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టాలీవుడ్ హీరోయిన్ లయ గ్రాడ్యుయేషన్‌ డేకు హాజరైంది. తన కుమార్తె హైస్కూల్ గ్రాడ్యుయేషన్‌ డేలో సందడి చేసింది. ఫ్యామిలీతో కలిసి ఉన్న ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.

Actress Laya on Her Daughter Graduation Day Photos2
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Actress Laya on Her Daughter Graduation Day Photos3
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Actress Laya on Her Daughter Graduation Day Photos4
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Actress Laya on Her Daughter Graduation Day Photos5
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Actress Laya on Her Daughter Graduation Day Photos7
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# Tag
Actress laya daughter Graduation Day Photos
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కుమార్తె గ్రాడ్యుయేషన్ డేలో హీరోయిన్ లయ (ఫొటోలు)
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