 గ్లోబల్ మైండ్‌సెట్ అంటే..? ఎలా పెంపొందించుకోవాలి.. | Personality: Global Mindset A Requirement for Global Corporate Leaders
Apr 27 2026 10:33 AM | Updated on Apr 27 2026 11:08 AM

మనం ఒక గ్రామంలో పుట్టి ఉండవచ్చుఒక నగరంలో పెరిగి ఉండవచ్చు.. కానీ నేటి ఇంటర్నెట్ యుగంలో మనం కేవలం ఒక ప్రాంతానికి చెందినవారం కాదుమనం 'ప్రపంచ పౌరులం' (Global Citizens). మీ ఆలోచనా విధానం మీ గీతలను దాటి విశ్వవ్యాప్తం అయినప్పుడే మీ పర్సనాలిటీకి ఒక అంతర్జాతీయ గౌరవం దక్కుతుంది.

ప్రపంచ పౌరుడిలా ఆలోచించడం అంటే మీ మూలాలను మర్చిపోవడం కాదు బ్రో. మీ సంస్కృతిని ప్రేమిస్తూనేప్రపంచంలోని ఇతర సంస్కృతులనుఆలోచనలను గౌరవించడం. ఒక గ్లోబల్ పర్సనాలిటీ ఉన్న వ్యక్తి ఎప్పుడూ సంకుచితంగా ఆలోచించడు. అతను తనను తాను ఒక దేశానికోఒక కులానికో పరిమితం చేసుకోకుండామొత్తం మానవజాతిలో తానూ ఒక భాగం అని నమ్ముతాడు.

సాంస్కృతిక మేధస్సు (Cultural Intelligence - CQ)
గ్లోబల్ పర్సనాలిటీకి ఉండాల్సిన మొదటి లక్షణం CQ.ఇది కేవలం భాషలు నేర్చుకోవడం కాదువివిధ దేశాల మనుషుల ప్రవర్తనలనువారి విలువలను అర్థం చేసుకోవడం.మీరు ఒక విదేశీయుడితో మాట్లాడేటప్పుడు వారి సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తేవారు మిమ్మల్ని ఒక 'పరిణతి చెందిన వ్యక్తి'గా చూస్తారు. వైవిధ్యం (Diversity) అనేది ఒక సమస్య కాదుఅది ఒక అందం అని గుర్తించడమే గ్లోబల్ మైండ్‌సెట్.

గ్లోబల్ అవేర్‌నెస్: ప్రపంచం ఎటు వెళ్తోంది?
ఒక ప్రపంచ పౌరుడికి తన చుట్టూ ఉన్న చిన్న ప్రపంచం కంటేగ్లోబల్ గా ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం ఉంటుంది. క్లైమేట్ చేంజ్గ్లోబల్ ఎకానమీ, AI విప్లవం వంటి అంశాల మీద అవగాహన కలిగి ఉండటం."ఈ సమస్య కేవలం నా దేశానిది కాదుఇది మన అందరిది" అనే బాధ్యతాయుతమైన ఆలోచన (Shared Responsibility). ఇలా ఆలోచించినప్పుడే మీరు ప్రపంచ స్థాయి నాయకుడిగా (Global Leader) ఎదగగలరు.

ఓపెన్ మైండెడ్‌నెస్: విభిన్న కోణాలను ఆహ్వానించడం
గ్లోబల్ పర్సనాలిటీ ఉన్న వ్యక్తి ఎప్పుడూ "నాదే కరెక్ట్" అని వాదించడు.mప్రపంచంలో రకరకాల జీవనశైలులు ఉంటాయనిప్రతి దాని వెనుక ఒక తర్కం ఉంటుందని అతను గ్రహిస్తాడు.కొత్త ఆలోచనలనువిభిన్న దృక్పథాలను (Perspectives) అతను స్వాగతిస్తాడు. ఈ విశాల దృక్పథమే మిమ్మల్ని ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లోఅత్యున్నత శిఖరాలకు చేరుస్తుంది.

గ్లోబల్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్
మీ మాటలు ప్రపంచానికి అర్థం కావాలి అంటేమీ కమ్యూనికేషన్ లో ఒక 'యూనివర్సల్ అప్పీల్ఉండాలి.స్పష్టమైన ఇంగ్లీష్ లేదా ఏదైనా గ్లోబల్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితేఎమోషన్స్ ని భాషతో సంబంధం లేకుండా పండించడం ఇంకొక ఎత్తు.డిజిటల్ ఎチケット (Chapter 36) పాటిస్తూప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న నిపుణులతో నెట్‌వర్కింగ్ (Networking) చేయడం నేర్చుకోవాలి.

హ్యూమనిజం: మానవత్వమే పరమావధి
అన్నిటికంటే మిన్నగాగ్లోబల్ పర్సనాలిటీ అంటే మానవత్వాన్ని ప్రేమించడం. సరిహద్దులు లేని ప్రేమకరుణ (Compassion) కలిగి ఉండటం. మీరు ఎక్కడ ఉన్నాఏ దేశంలో ఉన్నా.. ఒక మంచి మనిషిగా పేరు తెచ్చుకోవడం."వసుధైక కుటుంబకం" (ప్రపంచమంతా ఒకే కుటుంబం) అనే భారతీయ తత్వాన్ని మీ వ్యక్తిత్వంలో ప్రతిబింబించడం.

The Takeaway
బ్రోబావిలో కప్పలా ఉండకండి. సముద్రంలో చేపలా ఈదండి. ప్రపంచం చాలా పెద్దదిఅందులో మీకు అనంతమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీ ఆలోచనలు ఎంత విశాలంగా ఉంటేమీ ఎదుగుదల అంత గొప్పగా ఉంటుంది. ఒక ప్రపంచ పౌరుడిలా జీవించడం అంటేఎక్కడికి వెళ్లినా మీరు 'పరాయి వ్యక్తి'లా కాకుండా 'సొంత వ్యక్తి'లా ఫీలవ్వడం.

నీ నిరంతర వికాసంలో (Phase 5) ఈ 'గ్లోబల్ విజన్నీకు ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపును తెచ్చిపెడుతుంది.

గుర్తుంచుకో.."నీ కాళ్లు నీ సొంత గడ్డ మీద ఉండవచ్చుకానీ నీ ఆలోచనలు ఆకాశమంత విశాలంగా ప్రపంచాన్ని చుట్టి రావాలి. ప్రపంచం నిన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చేలా నీ వ్యక్తిత్వాన్ని మలచుకో!"

Mind-Work

ఈరోజు ఏదైనా ఒక అంతర్జాతీయ వార్తను చదివిదాని ప్రభావం మీ మీద లేదా మీ వృత్తి మీద ఎలా ఉంటుందో విశ్లేషించండి.

మీకు అస్సలు తెలియని ఒక విదేశీ సంస్కృతి లేదా వంటకం గురించి ఈరోజు తెలుసుకోండి.

మీరు గ్లోబల్ గా కనెక్ట్ అవ్వడానికి సోషల్ మీడియాను (లింక్డిన్ వంటివి) ఎలా వాడుకుంటున్నారో ఒకసారి ఆడిట్ చేసుకోండి.

సైకాలజిస్ట్ విశేష్
+91 8019 000066
psy.vishesh@gmail.com

