పచ్చని కొండల్లో శ్రీలీల జాలీ ట్రిప్ (ఫొటోలు)

రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ జంటగా నటించిన పెద్ది సినిమా వివాదం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది.
టీ20 ముంబై లీగ్లో భారత టీ20 ప్లేయర్ శివమ్ దూబే శివాలెత్తిపోయాడు.
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దర్శక శిఖరం భారతీరాజా అంత్యక్రియలను ప్రభుత్వ అధికారిక లాంఛనాలతో నిర్వహించనున్నట్లు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ప్రకటించా
దూరంగా వెళ్లే ఒక్క పామును చూస్తేనే ఒళ్లు భయంతో జలదరిస్తుంది.
దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు బుధవారం భారీగా పతనమయ్యాయి.
చెన్నై: తమిళనాడు
Jun 13 2026 5:38 PM | Updated on Jun 13 2026 6:18 PM
హీరోయిన్ శ్రీలీల ప్రస్తుతం ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తోంది. పచ్చని కొండల్లో విహరిస్తూ చిల్ అవుతోంది. ఈ ట్రిప్ను ఆస్వాదిస్తూ కనిపించింది. ఈ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
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