హిమాలయంలాంటి అచంచలమైన పర్సనాలిటీ

Apr 23 2026 7:10 AM | Updated on Apr 23 2026 7:10 AM

Health Tips: Mental toughness: Mental strength will be key

మనం ఇప్పటివరకు నేర్చుకున్నవన్నీ ఒక ఎత్తు, వాటన్నిటినీ కష్టకాలంలో నిలబెట్టే 'Mental Toughness' (మానసిక దృఢత్వం) ఇంకొక ఎత్తు. బయట ఎన్ని తుఫానులు వచ్చినా, లోపల హిమాలయంలా నిశ్చలంగా ఉండే అచంచలమైన వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్మించుకోవడమే ఈ చాప్టర్ ఉద్దేశ్యం.
చాలామంది జీవితం సాఫీగా సాగుతున్నప్పుడు చాలా గొప్పగా కనిపిస్తారు. కానీ ఒక్క చిన్న దెబ్బ తగిలినా లేదా అనుకోని అపజయం ఎదురైనా కుప్పకూలిపోతారు. బ్రో, నిజమైన పర్సనాలిటీ అంటే సంతోషంలో నవ్వడం కాదు, సంక్షోభంలో (Crisis) నిలబడటం. మెంటల్ టఫ్ నెస్ అంటే భావాలు లేకపోవడం కాదు, భావాల ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోకుండా గట్టున నిలబడే ధైర్యం ఉండటం.

మీ చేతుల్లో ఏముంది? (Locus of Control)
మానసిక దృఢత్వం ఉన్న వ్యక్తికి ఒక స్పష్టత ఉంటుంది.

Circle of Influence:నా ప్రయత్నం, నా ఆలోచనలు, నా ప్రతిస్పందన—ఇవి నా చేతుల్లో ఉన్నాయి. వీటి మీద నేను 100% దృష్టి పెడతాను.

Circle of Concern: ఇతరుల విమర్శలు, గతం, ఆర్థిక మాంద్యం, వాతావరణం—ఇవి నా చేతుల్లో లేవు. వీటి గురించి నేను చింతించను. మీరు ఎప్పుడైతే మీ కంట్రోల్‌లో లేని వాటిని వదిలేస్తారో, అప్పుడే మీ మెంటల్ పవర్ రెట్టింపు అవుతుంది.

4C మోడల్: దృఢత్వానికి నాలుగు స్తంభాలు
సైకాలజీలో మెంటల్ టఫ్ నెస్ ని నాలుగు భాగాలుగా వివరిస్తారు:
1.    Control (నియంత్రణ): కష్టాల్లో కూడా నా జీవితం నా చేతుల్లోనే ఉందనే నమ్మకం.
2.    Commitment (అంకితభావం):ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా లక్ష్యాన్ని వదిలిపెట్టకపోవడం.
3.    Challenge (సవాలు):మార్పును భయంలా కాకుండా, ఒక అవకాశంగా (Opportunity) చూడటం.
4.    Confidence (నమ్మకం):నా సామర్థ్యం మీద నాకు తిరుగులేని నమ్మకం ఉండటం.

అసౌకర్యాన్ని ప్రేమించండి (Embrace Discomfort)
మనం ఎప్పుడూ 'కంఫర్ట్ జోన్' లో ఉండాలని కోరుకుంటాం. కానీ కండరాలు పెరగాలంటే జిమ్ లో బరువులు ఎత్తాలి, మనసు దృఢపడాలంటే కష్టాలను ఎదుర్కోవాలి.మెంటల్ టఫ్ నెస్ ఉన్నవాడు కష్టాన్ని చూసి పారిపోడు. "ఇది నన్ను ఇంకా బలవంతుడిని చేస్తుంది" అని నమ్ముతాడు.ప్రతిరోజూ మీకు నచ్చని, కానీ అవసరమైన ఒక పనిని చేయడం వల్ల మీ'Will Power'పెరుగుతుంది.

నెగటివ్ సెల్ఫ్-టాక్ ని జయించడం
మనలో మనమే మాట్లాడుకునే మాటలు మనల్ని బలహీనపరుస్తాయి. "నేను ఇది చేయలేను", "నాకు అదృష్టం లేదు" వంటి మాటలు మీ మనసుకి మీరు ఇచ్చుకునే విషం. ఒక యోధుడిలా ఆలోచించండి. విమర్శలను ఫీడ్‌బ్యాక్‌గా (Chapter 34), ఓటమిని ఒక పాఠంగా మార్చుకోండి.మీ మనసు మిమ్మల్ని ఆపేయాలని చూసినప్పుడు, "ఇంకొక్క అడుగు ముందుకు వేయి" అని దానికి ఆర్డర్ వేయండి.

భావోద్వేగాల క్రమబద్ధీకరణ (Emotional Regulation)
మానసిక దృఢత్వం అంటే ఏడవకపోవడం కాదు. బాధ కలిగినప్పుడు బాధపడండి, కానీ ఆ బాధలోనే ఉండిపోకండి. గొడవలు జరిగినప్పుడు లేదా ఒత్తిడి పెరిగినప్పుడువెంటనే రియాక్ట్ అవ్వకుండా మౌనంగా ఉండటం నేర్చుకోండి. మీ ప్రశాంతతను ఎవరికీ ఇచ్చేయకండి. మీరు ఎంత నిశ్చలంగా ఉంటే, అంత బలంగా కనిపిస్తారు.

The Takeaway
బ్రో, హిమాలయం ఎందుకు అంత గొప్పది అంటే—ఎండ వచ్చినా, వాన వచ్చినా, మంచు కురిసినా అది అక్కడే నిశ్చలంగా ఉంటుంది. నీ వ్యక్తిత్వం కూడా అలానే ఉండాలి. పరిస్థితులు నిన్ను మార్చకూడదు, నీ వ్యక్తిత్వమే పరిస్థితులను మార్చాలి. ఈ మెంటల్ టఫ్ నెస్ నీకు కేవలం విజయాన్ని మాత్రమే కాదు, నీ మీద నీకు తిరుగులేని గౌరవాన్ని (Self-Respect) ఇస్తుంది.
నీ నిరంతర వికాసంలో (Phase 5) ఈ 'దృఢత్వం' నీకు రక్షణ కవచంలా నిలుస్తుంది.
గుర్తుంచుకో.."నువ్వు ఎంత వేగంగా పరిగెడుతున్నావు అన్నది ముఖ్యం కాదు, ఎన్ని దెబ్బలు తగిలినా నువ్వు ఇంకా నిలబడే ఉన్నావా లేదా అన్నదే ముఖ్యం. నిలబడు.. ఒక హిమాలయంలా!"

Mind-Work 
ఈరోజు మీకు అస్సలు ఇష్టం లేని, కానీ మీరు చేయాల్సిన ఒక పనిని (ఉదా: వ్యాయామం లేదా క్లిష్టమైన ప్రాజెక్ట్) ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పూర్తి చేయండి.

ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు వెంటనే బాధపడకుండా, "ఈ సిట్యువేషన్ లో నా కంట్రోల్ లో ఉన్న విషయాలు ఏంటి?" అని ఒక లిస్ట్ రాయండి.

రాత్రి పడుకునే ముందు, ఈరోజు మీరు ఎంత దృఢంగా ఉన్నారో 1 నుండి 10 వరకు రేటింగ్ ఇచ్చుకోండి. రేపు ఆ రేటింగ్ ని పెంచడానికి ప్రయత్నించండి.
సైకాలజిస్ట్ విశేష్
+91 8019 000066
psy.vishesh@gmail.com
 

(చదవండి: నిరంతరం నేర్చుకునే తత్వం..!)
 

