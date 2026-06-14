 ‘వందేభారత్‌’ను ప్యాసింజర్‌ చేశారా?.. ప్రయాణికుల గగ్గోలు! | Bengaluru Ernakulam Vande Bharat Faces Huge Delays Furious Passengers Tag Railway Minister | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘వందేభారత్‌’ను ప్యాసింజర్‌ చేశారా?.. ప్రయాణికుల గగ్గోలు!

Jun 14 2026 7:45 AM | Updated on Jun 14 2026 7:45 AM

Bengaluru Ernakulam Vande Bharat Faces Huge Delays Furious Passengers Tag Railway Minister

బెంగళూరు: దేశంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన సెమీ-హై-స్పీడ్ రైలు సర్వీసుగా పేరొందిన వందేభారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ప్రయాణికులకు చుక్కలు చూపిస్తోంది. బెంగళూరు - ఎర్నాకులం మార్గంలో నడిచే వందేభారత్ రైలు 2026 జూన్‌ నెలలో వరుసగా గంటల తరబడి ఆలస్యంగా నడుస్తుండటంతో ప్రయాణికుల్లో తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది. తాజాగా ఈ రైలు ఏకంగా తొమ్మిది గంటల ఆలస్యంతో గమ్యస్థానానికి చేరుకోవడంతో, ఆగ్రహించిన ఐటీ ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు సోషల్ మీడియా వేదికగా నేరుగా కేంద్ర రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్‌ను ట్యాగ్ చేస్తూ తమ ఆవేదనను, నిరసనను వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కారణం ఇదే: వైట్‌ఫీల్డ్ సెక్షన్‌లో పనులు
ఈ తీవ్ర ఆలస్యానికి గల కారణాలను రైల్వే అధికారులు వెల్లడించారు. బెంగళూరు డివిజన్‌ పరిధిలోని వైట్‌ఫీల్డ్ సెక్షన్‌లో ట్రాఫిక్ నియంత్రణలు, అత్యవసర రైల్వే మౌలిక వసతుల నిర్వహణ పనులు జరగడం వల్లే ఈ అంతరాయం ఏర్పడిందని అధికారులు వివరించారు. ఒకవైపు రైలు ఆలస్యం కావడంతో, అదే రేక్ (Rake) తిరుగు ప్రయాణానికి కూడా ఉపయోగించాల్సి రావడం వల్ల ‘క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్’తో అటు బెంగళూరు నుంచి, ఇటు ఎర్నాకులం నుంచి వచ్చే రెండు వైపుల సర్వీసులు గంటల తరబడి ఆలస్యమయ్యాయని వారు పేర్కొన్నారు. అయితే ప్రయాణికులకు ఈ ఆలస్యంపై ముందే సమాచారం ఇచ్చామని అధికారులు చెబుతున్నారు.

9 గంటల ఆలస్యం: నరకప్రాయమైన ప్రయాణం
షెడ్యూల్ ప్రకారం మంగళవారం మధ్యాహ్నం 2:20 గంటలకు ఎర్నాకులంలో బయలుదేరాల్సిన వందేభారత్ రైలు, సుమారు ఆరున్నర గంటల ఆలస్యంతో రాత్రి 9:07 గంటలకు బయలుదేరింది. అదే రోజు రాత్రి 11 గంటలకు బెంగళూరు చేరుకోవాల్సిన ఈ రైలు మరుసటి రోజు ఉదయం 7:51 గంటలకు చేరుకుంది. అంటే దాదాపు 9 గంటల పాటు ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. అలాగే బెంగళూరు నుంచి ఉదయం 5:10 గంటలకు బయలుదేరాల్సిన తిరుగు ప్రయాణ రైలు కూడా ఐదు గంటలకు పైగా ఆలస్యంగా నడిచింది.

ప్రయాణికుల ఆందోళన
కేరళ, బెంగళూరు మధ్య నిత్యం వేలాది మంది  సాధారణ ప్రయాణికులు, ఐటీ నిపుణులు, విద్యార్థులు ఈ రైలుపైనే ఆధారపడి ప్రయాణిస్తుంటారు. వందేభారత్ వంటి ప్రీమియం రైళ్లు కూడా ఇలా పదే పదే ఆలస్యం కావడం వల్ల తమ ఆఫీస్ విధులు, విద్యా షెడ్యూళ్లు, తదుపరి ప్రయాణ ప్రణాళికలు పూర్తిగా దెబ్బతింటున్నాయని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు. దేశంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఫ్లాగ్‌షిప్ రైలు సర్వీసుల నమ్మకత్వాన్ని ఇలాంటి ఆలస్యాలు దెబ్బతీస్తున్నాయని, అత్యంత రద్దీగా ఉండే ఈ కారిడార్‌లో షెడ్యూల్ మేనేజ్‌మెంట్‌ను ఇండియన్ రైల్వేస్ వెంటనే మెరుగుపరచాలని ప్రయాణికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

ఇది కూడా చదవండి: భూమిపై ఆఖరి చెట్టు.. గగుర్పాటు కలిగించే రెస్క్యూ ఆపరేషన్!

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌లో జోరు వాన (ఫొటోలు)
photo 2

ఆకట్టుకున్న యుద్ధ విమానాల విన్యాసాలు (ఫొటోలు)
photo 3

పచ్చని కొండల్లో శ్రీలీల జాలీ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 4

‘రావు బహదూర్’ సినిమా టీజర్ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

'ఓ..!సుకుమారి' టీజర్ విడుదల ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
New Twist In Nandus World Scam 1
Video_icon

నందూస్ స్కాం మిస్టరీ..! బయటపడుతున్న కీలక సీక్రెట్స్

Cyber Fraudsters Cheated Army Employee, With Deep Fake Chandrababu Video Call 2
Video_icon

చంద్రబాబు పేరుతో వీడియో కాల్ AI టెక్నాలజీతో కేటుగాళ్ల మోసం
Chandrababu Cheated AP Voters With Fake Manifesto 3
Video_icon

మెగా.. దగా.. బాబుకి హెరిటేజ్ వెన్నతో పెట్టిన విద్య
Megastar Chiranjeevi About Ram Charan's Transformation For Peddi 4
Video_icon

పెద్ది చూసి సురేఖ ఏం చెప్పిందంటే
Big Shock to Anthropic from US 5
Video_icon

ఆంత్రోపిక్ కు అమెరికా బిగ్ షాక్..ఫేబుల్ 5, మైథోస్ 5 బంద్
Advertisement
 