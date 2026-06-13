 నా కూతురు మాటలే కొండంత ధైర్యాన్ని ఇచ్చాయ్‌! భావోద్వేగంలో ఓ నాన్న.. | How a daughter inspired her 44-year-old laid-off dad to launch a startup | Sakshi
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నా కూతురు మాటలే కొండంత ధైర్యాన్ని ఇచ్చాయ్‌! భావోద్వేగంలో ఓ నాన్న..

Jun 13 2026 12:29 PM | Updated on Jun 13 2026 1:44 PM

How a daughter inspired her 44-year-old laid-off dad to launch a startup

ఇటీవల కాలంలో లేఆఫ్స్‌ ఎంత కామన్‌గా అయిపోయాయో తెలిసిందే. ఉద్యోగ భద్రత కంటిమీద కునుకులేకుండా చేస్తున్న పరిస్థితులు. అలాంటి స్థితిని ఎలా హ్యాండిల్‌ చేస్తే సులభంగా మన కెరీర్‌ని పునర్నిర్మించుకోగలమో చెప్పే కథ ఇది. అందుకు కుటుంబ మద్దతు తోడైతే తిరుగే ఉండదంటున్నాడు ఈ వ్యక్తి. అంతేగాదు తన బంగారు తల్లే ఈ సమస్య నుంచి బటయపడేలా కొండంత స్టైర్యాన్ని ఇచ్చింది అంటున్నాడు ఈ నాన్న. 

అందుకు సంబంధించిన విషయం నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. హిమాన్షు ఝా అనే పారిశ్రామిక వేత్త తన ఉద్యోగ తొలగింపు జరిగి ఏడాది అయిన సందర్భంగా వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకుంటూ నాటి తన పరిస్థితి గురించి వివరించాడు. తన కెరీర్‌లోని అత్యంత గడ్డుపరిస్థితి ఆ ఏడాదిలో ఎదుర్కొన్నానంటూ..నాటి ఘటనను గుర్తుతెచ్చుకున్నాడు. ఒక్కసారిగా చక్కటి కార్పొరేట్‌ ఉద్యోగం కోల్పోవడంతో ఒక్కసారిగా పరిస్థితి తలకిందులైనట్లు అనిపించిందని చెప్పుకొచ్చాడు. 

ఏం చేయాలో దిక్కుతోచని ఆ స్థితిలో తన భార్య, కూతురు ఎలా తన మద్దతుగా నిలిచారో చెబుతూ వారిని ప్రశంసలతో ముంచెత్తాడు. ఆ కష్ట సమయంలో మన స్నేహితులు, బంధువులు ఎలా దూరమవుతారో, అలాగే మనకెంతో ప్రియమైన వారు ఎలా అండగా నిలబడతారో మనకు తెలియజేస్తుంది. అంతేగాదు ఉద్యోగం కోల్పోవడంతో ఐదు పాఠాలను నేర్చుకున్నానంటున్నాడు. ఆ సమయంలో తన కుమార్తెతో గడుపుతో ఆ బాధను మర్చిపోయే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడ ఆమె ఇక ఇప్పుడు మీకు నచ్చింది చేయండి నాన్న అంది. 

అప్పుడే అర్థమైంది జాబ్‌ పోవడం అంతం కాదు, కెరీర్‌లో ఎదురయ్యే ఎదురుదెబ్బ అంతిమం కాదని తెలుసుకోగలిగనంటున్నాడు. ఏ వయసులోనేనా మళ్లీ తిరిగి ప్రారంభించి నిలదొక్కుకోవచ్చు..అందుకు గుండె నిండా ధైర్యం కావాలి. అది ఉంటే చాలు..చతికిల పడినా..రాకెట్‌లా తిరిగి దూసుకుపోగలమని అవగతమైందని చెప్పుకొచ్చాడు హిమాన్షు. ఇది అప్పటి వరకు ఉన్న సౌకర్యవంతమైన స్థితి నుంచి బయటకు నెట్టి..స్ట్రాంగ్‌గా మరింత బలంగా నిలబడేందుకు అంకురార్పణ అవుతోందంటున్నాడు. తన కూతురు చెప్పినట్లుగా 44 ఏళ్ల వయసులో నా కలను అనుసరించి  స్టార్టప్‌తో వ్యవస్థాపకుడిగా మారానని చెప్పాడు. 

నచ్చిన పనిచేయి నాన్న అంటూ మాట్లాడిన మాటలు..చాలా సాధారణమైనవిగా ఉన్నా..ధైర్యాన్ని ఎలా ప్రదర్శించాలో నేర్చించిందామె. ఈ పరిస్థితి ఎవరు మనకు ఆప్తులు..ఎవరు శత్రువులో తెలియజేస్తుంది. అలాగే దీంతోపాటు..అతిపెద్ద ఆస్తి ఆరోగ్యం అని దానిపై సదా దృష్టిపెట్టమని కోరాడు. ఏళ్ల తరబడి కార్పొరేట్‌ లైప్‌ బిజీతో గడిపి, ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేశానని తెలుసుకున్నా..అంతర్గత శాంతికి ప్రయత్నించి మరి నిలదొక్కుకునే ప్రయత్నం చేశానని రాసుకొచ్చాడు. అలాగే ఎక్కువగా భయపడే ఉద్యోగ తొలగింపు భయం..ఒక్కోసారి మిమ్మల్ని స్ట్రాంగ్‌గా మార్చే అధ్యయంగా కూడా మారుతుందని నమ్మకంగా చెబుతూ..తన పోస్ట్‌ని ముగించాడు హిమాన్షు. 

నెటిజన్లు కూడా ఆయన మాటలకు మద్దతుతెలుపుతూ..ముందుకు సాగకుండా..రాబోయేదాన్ని స్వీకరించకుండా, గతాన్ని పట్టుకుని వేళాడటమే తప్పు..మీకు అంతా మంచే జరుగుతుంది సార్‌ అని అభినందిస్తూ పోస్టులు పెట్టారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనే ఎదుర్కొంటున్న వారు ఈ వ్యక్తి స్ఫూర్తినే తీసుకుంటూ...ముందుకు సాగండని హితవు పలుకుతున్నాడు హిమాన్షు.

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