 విజయ్ దేవరకొండ రణబాలి.. గండికోటలో గుర్రపు స్వారీ..! | Vijay Devarakonda Ranabaali Movie Shooting at Gandi Kota | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Ranabaali Movie: విజయ్ దేవరకొండ రణబాలి.. గండికోటలో గుర్రపు స్వారీ..!

Jun 3 2026 7:19 PM | Updated on Jun 3 2026 7:22 PM

Vijay Devarakonda Ranabaali Movie Shooting at Gandi Kota

టాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ నటిస్తోన్న పీరియాడికల్ యాక్షన్ మూవీ రణబాలి. ఈ మూవీని రాహుల్ సాంకృత్యాన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్‌గా రష్మిక మందన్నా కనిపించనుంది. ఈ కథ బ్రిటీష్ కాలం నాటి పరిస్థితుల ఆధారంగా రాయలసీమ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇటీవలే కర్నూల్‌, నంద్యాల జిల్లాలో ఈ మూవీ షూటింగ్ షెడ్యూల్‌ జరిగింది.

ప్రస్తుతం రణబాలి షూటింగ్ కడప జిల్లాలోని గండకోటలో జరుగుతోంది. రాయలసీమ కథకు తగినట్లుగా యాక్షన్‌ సీన్స్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు. తాజాగా  కోట ముఖద్వారం వద్ద, ధాన్యాగారంలో కొన్ని సన్నివేశాలను చిత్రీకరించారు. ముఖ్యంగా గుర్రపు స్వారీ చేసే యాక్షన్‌ సీన్స్‌ చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఆరు రోజుల పాటు జరిగే ఈ మూవీ షూటింగ్ షెడ్యూల్‌లో కీలక సన్నివేశాలను షూట్ చేయనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. 
 

 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల : అలిపిరి వద్ద పోలీసుల ఓవరాక్షన్‌.. వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలతో అనుచిత ప్రవర్తన (ఫొటోలు)
photo 2

చిరంజీవితో 16 సినిమాలు.. ఈమెతో పాటు కూతుళ్లు కూడా హీరోయిన్లే (ఫొటోలు)
photo 3

'పెద్ది' భామ.. చీరలో నిండుగా అందంగా (ఫొటోలు)
photo 4

'కాక్‌టెయిల్ 2' మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్‌...రష్మిక సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా క్షమాభిక్షపై 91 మంది విడుదల (ఫొటోలు)

Video

View all
DSC Candidate Cries In Front of YS Jagan AP DSC Scam 2026 1
Video_icon

అన్నా నువ్వే మాకు దిక్కు... బాధపడకు అమ్మా.. ఎలా న్యాయం జరగదో నేనూ చూస్తా..!
Nandu's World UK Visa Scam Controversy Latest Update 2
Video_icon

Viral Video: మేం ఏ తప్పు చెయ్యలేదు.. కావాలనే ఆ ముగ్గురు చేస్తున్నారు
Hyderabad Lawyers Demand Action On Pawan Kalyan 3
Video_icon

నువ్వేంటో, నీ స్థాయేంటో తెలుసుకో..! పవన్ పై అడ్వకేట్స్ కేసు
DSC Candidate Mind Blowing Knowledge YS Jagan Shock 4
Video_icon

జగన్ ముందే జీవోలన్నీ గుక్కతిప్పుకోకుండా చెప్పిన.. డీఎస్సీ అభ్యర్థి!
YSRCP Roja Sensational Comments On Pawan Kalyan Over Sugali Preethi Case 5
Video_icon

సుగాలి ప్రీతీ చావును వాడుకొని, రోజా స్టాంగ్ రియాక్షన్
Advertisement
 