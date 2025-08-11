 ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి ఏకంగా 30 సినిమాలు | Upcoming Ott Telugu Movies August 2nd Week 2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

OTT Movies This Week: ఈ ఒక్కవారం 30 మూవీస్ ఓటీటీల్లో రిలీజ్.. అవేంటంటే?

Aug 11 2025 8:42 AM | Updated on Aug 11 2025 8:50 AM

Upcoming Ott Telugu Movies August 2nd Week 2025

మరో వారం వచ్చేసింది. ఈసారి స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా రజినీకాంత్ 'కూలీ', ఎన్టీఆర్ 'వార్ 2' సినిమాలు థియేటర్లలోకి రానున్నాయి. వీటికోసం అభిమానులు ఆత్రుతగానే ఎదురుచూస్తున్నారు. మరోవైపు ఓటీటీల్లోనూ ఈ వీకెండ్ ఏకంగా 30 వరకు కొత్త మూవీస్-వెబ్ సిరీసులు స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. వాటిలో తెలుగు డబ్బింగ్ చిత్రాలే కొన్ని ఉన్నాయి.

(ఇదీ చదవండి: ఆయన దీవెనలు ఉన్నంత కాలం నన్నెవరూ ఆపలేరు: ఎన్టీఆర్)

ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే కొత్త సినిమాల విషయానికొస్తే జానకి వి vs స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ, టెహ్రాన్ మూవీస్‌తోపాటు సారే జహాసే అచ్చా, అంధేరా సిరీస్‌లు ఉన్నంతలో కాస్త ఆసక్తి రేపుతున్నాయి. కొత్త చిత్రాలు.. వీకెండ్‌లో ఏమైనా సడన్ స్ట్రీమింగ్ ఉండొచ్చు. ఇంతకీ ఏ ఓటీటీల్లో ఏ మూవీ రానుందంటే?

ఈ వారం ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే సినిమాలు (ఆగస్టు 11 నుంచి 17వరకు)

జీ5

  • టెహ్రాన్ (హిందీ సినిమా) - ఆగస్టు 14

  • జానకి వి vs స్టేట్ ఆ‍ఫ్ కేరళ (తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ) - ఆగస్టు 15

నెట్‌ఫ్లిక్స్

  • సులివన్ క్రాసింగ్ సీజన్ 3 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - ఆగస్టు 11

  • ఔట్ ల్యాండర్ సీజన్ 7 పార్ట్ 1 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - ఆగస్టు 11

  • ఫైనల్ డ్రాఫ్ట్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - ఆగస్టు 12

  • జిమ్ జెఫ్రీస్ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - ఆగస్టు 12

  • ఫిక్స్డ్ (ఇంగ్లీష్‌ మూవీ) - ఆగస్టు 13

  • లవ్ ఈజ్ బ్లైండ్: యూకే సీజన్ 2 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - ఆగస్టు 13

  • సారే జహాసే అచ్చా (హిందీ సిరీస్) - ఆగస్టు 13

  • సాంగ్స్ ఫ్రమ్ ద హోల్ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - ఆగస్టు 13

  • యంగ్ మిలీయనీర్స్ (ఫ్రెంచ్ సిరీస్) - ఆగస్టు 13

  • ఇన్ ద మడ్ (స్పానిష్ సిరీస్) - ఆగస్టు 14

  • మోనోనొక్ మూవీ ద సెకండ్ ఛాప్టర్ (జపనీస్ సినిమా) - ఆగస్టు 14

  • ఫిట్ ఫర్ టీవీ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - ఆగస్టు 15

  • ద ఎకోస్ ఆఫ్ సర్వైవర్స్ (కొరియన్ సిరీస్) - ఆగస్టు 15

  • ద నైట్ ఆల్వేస్ కమ్స్ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - ఆగస్టు 15

అమెజాన్ ప్రైమ్

  • అంధేరా (హిందీ సిరీస్) - ఆగస్టు 14

హాట్‌స్టార్

  • డ్రాప్ (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - ఆగస్టు 11

  • డాగ్ మ్యాన్ (ఇంగ్లీష్ యానిమేషన్ సినిమా) - ఆగస్టు 11

  • ఐరన్ మ్యాన్ అండ్ హిజ్ ఆసమ్ ఫ్రెండ్స్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - ఆగస్టు 12

  • ఏలియన్: ఎర్త్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - ఆగస్టు 13

  • లిమిట్‌లెస్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - ఆగస్టు 15

  • బ్లడీ ట్రోఫీ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - ఆగస్టు 17

సోనీ లివ్

  • కౌన్ బనేగా కరోడ్‌పతి సీజన్ 17 (రియాలిటీ షో) - ఆగస్టు 11

  • కోర్ట్ కచేరి (హిందీ సిరీస్) - ఆగస్టు 13

బుక్ మై షో

  • ఈజ్ లవ్ ఇనఫ్? సర్ (హిందీ సినిమా) - ఆగస్టు 11

లయన్స్ గేట్ ప్లే

  • ద క్రో (తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ) - ఆగస్టు 14

మనోరమ మ్యాక్స్

  • వ్యసనసమేతం బంధుమిత్రధికళ్ (మలయాళ సినిమా) - ఆగస్టు 14

మూవీ సెయింట్స్

  • కట్లా కర్రీ (గుజరాతీ మూవీ) - ఆగస్టు 15

ఆపిల్ ప్లస్ టీవీ

  • స్నూపీ ప్రెజెంట్స్ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - ఆగస్టు 15

(ఇదీ చదవండి: ఉపాసన పెట్టిన 'లవ్ టెస్ట్'.. చరణ్ ఏం చేశాడంటే?)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

నల్గొండలో ఘనంగా శ్రావణమాసం బోనాలు (ఫొటోలు)
photo 2

బ్రహ్మానందం ఇంటికి వెళ్లిన రామ్ చరణ్ - ఉపాసన (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్‌గా 'వార్ 2' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 4

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 10-17)
photo 5

అరుణాచలంలో సురేఖవాణి కూతురు సుప్రీత ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Slams CM Chandrababu Against TDP Attacks In Pulivendula And Vontimitta 1
Video_icon

మా వాళ్లని చంపేస్తారా ? జగన్ ఫైర్..
Mass Counter To Home Minister Vangalapudi Anitha Over Action 2
Video_icon

వంగలపూడి అనితకు మాస్ కౌంటర్
YS Jagan Mohan Reddy Tension To Chandrababu 3
Video_icon

చంద్రబాబుకు జగన్ టెన్షన్.. దెబ్బకు కేబినెట్ లో మార్పులు
Heavy Rain Alert Declared To AP And Telangana 4
Video_icon

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం.. ఐదు రోజులు భారీ వర్షాలు..
Kutami Prabhutvam Conspiracy On Pulivendula ZPTC By Election 5
Video_icon

పులివెందుల జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికలో ఓటింగ్ శాతాన్ని తగ్గించేందుకు కుట్రలు
Advertisement
 