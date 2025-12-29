 మేడారం : తల్లులకు తనివితీరా మొక్కులు..(ఫొటోలు) | Medaram Sammakka Sarakka Jatara 2025 Photos | Sakshi
మేడారం : తల్లులకు తనివితీరా మొక్కులు..(ఫొటోలు)

Dec 29 2025 9:25 AM | Updated on Dec 29 2025 9:25 AM

Medaram Sammakka Sarakka Jatara 2025 Photos1
1/28

మేడారం సమ్మక్క, సారమ్మకు భక్తులు తనివితీరా మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఆదివారం రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి వేలాదిగా తరలొచ్చి అమ్మవార్లకు మొక్కులు అప్పగించారు.

Medaram Sammakka Sarakka Jatara 2025 Photos2
2/28

మొదటి జంపన్నవాగు స్నానఘట్టాల షవర్ల కింద స్నానాలు ఆచరించారు. జంపన్నవాగు వద్ద కల్యాణ కట్టలో భక్తులు, చిన్నారులు పుట్టు వెంట్రుకలు సమర్పించుకున్నారు.

Medaram Sammakka Sarakka Jatara 2025 Photos3
3/28

అనంతరం సమ్మక్క, సారలమ్మకు పసుపు, కుంకుమ, ఎత్తు బంగార, చీరసారె, కానుకలు సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.

Medaram Sammakka Sarakka Jatara 2025 Photos4
4/28

ఆరోగ్యం, సంతాన భాగ్యం కలగాలని వనదేవతలను మనసారా వేడుకున్నారు. మేడారం ఈఓ వీరస్వామి భక్తుల రద్దీని పర్యవేక్షించారు.

Medaram Sammakka Sarakka Jatara 2025 Photos5
5/28

Medaram Sammakka Sarakka Jatara 2025 Photos6
6/28

Medaram Sammakka Sarakka Jatara 2025 Photos7
7/28

Medaram Sammakka Sarakka Jatara 2025 Photos8
8/28

Medaram Sammakka Sarakka Jatara 2025 Photos9
9/28

Medaram Sammakka Sarakka Jatara 2025 Photos10
10/28

Medaram Sammakka Sarakka Jatara 2025 Photos11
11/28

Medaram Sammakka Sarakka Jatara 2025 Photos12
12/28

Medaram Sammakka Sarakka Jatara 2025 Photos13
13/28

Medaram Sammakka Sarakka Jatara 2025 Photos14
14/28

Medaram Sammakka Sarakka Jatara 2025 Photos15
15/28

Medaram Sammakka Sarakka Jatara 2025 Photos16
16/28

Medaram Sammakka Sarakka Jatara 2025 Photos17
17/28

Medaram Sammakka Sarakka Jatara 2025 Photos18
18/28

Medaram Sammakka Sarakka Jatara 2025 Photos19
19/28

Medaram Sammakka Sarakka Jatara 2025 Photos20
20/28

Medaram Sammakka Sarakka Jatara 2025 Photos21
21/28

Medaram Sammakka Sarakka Jatara 2025 Photos22
22/28

Medaram Sammakka Sarakka Jatara 2025 Photos23
23/28

Medaram Sammakka Sarakka Jatara 2025 Photos24
24/28

Medaram Sammakka Sarakka Jatara 2025 Photos25
25/28

Medaram Sammakka Sarakka Jatara 2025 Photos26
26/28

Medaram Sammakka Sarakka Jatara 2025 Photos27
27/28

Medaram Sammakka Sarakka Jatara 2025 Photos28
28/28

# Tag
medaram Medaram Devotees sammakka sarakka sammakka sarakka festival sammakka sarakka temple Telangana photo gallery
మేడారం : తల్లులకు తనివితీరా మొక్కులు..(ఫొటోలు)
