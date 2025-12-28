 'జన నాయగణ్' ఈవెంట్ కోసం పూజా రెడీ అయిందిలా (ఫొటోలు) | Actress Pooja Hegde At Jana Nayagan event Photos | Sakshi
'జన నాయగణ్' ఈవెంట్ కోసం పూజా రెడీ అయిందిలా (ఫొటోలు)

Dec 28 2025 6:36 PM | Updated on Dec 28 2025 6:36 PM

Actress Pooja Hegde At Jana Nayagan event Photos1
1/15

దళపతి విజయ్ చివరి సినిమా 'జన నాయగణ్' ఆడియో లాంచ్ ఈవెంట్..

Actress Pooja Hegde At Jana Nayagan event Photos2
2/15

శనివారం రాత్రి మలేసియాలో గ్రాండ్‌గా జరిగింది.

Actress Pooja Hegde At Jana Nayagan event Photos3
3/15

ఈ వేడుక కోసం పూజా హెగ్డే ఇలా ముస్తాబైంది.

Actress Pooja Hegde At Jana Nayagan event Photos4
4/15

Actress Pooja Hegde At Jana Nayagan event Photos5
5/15

Actress Pooja Hegde At Jana Nayagan event Photos6
6/15

Actress Pooja Hegde At Jana Nayagan event Photos7
7/15

Actress Pooja Hegde At Jana Nayagan event Photos8
8/15

Actress Pooja Hegde At Jana Nayagan event Photos9
9/15

Actress Pooja Hegde At Jana Nayagan event Photos10
10/15

Actress Pooja Hegde At Jana Nayagan event Photos11
11/15

Actress Pooja Hegde At Jana Nayagan event Photos12
12/15

Actress Pooja Hegde At Jana Nayagan event Photos13
13/15

Actress Pooja Hegde At Jana Nayagan event Photos14
14/15

Actress Pooja Hegde At Jana Nayagan event Photos15
15/15

# Tag
Actress Pooja Hegde Jana Nayagan Movie Event Photos
