 ఖరీదైన కారు కొన్న టాలీవుడ్ నటి హేమ.. వీడియో వైరల్ | Tollywood actress Hema Buys Luxury Mercedez benz car video Goes Viral | Sakshi
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Hema: లగ్జరీ కారు కొన్న నటి హేమ.. వీడియో వైరల్

Jul 15 2026 4:22 PM | Updated on Jul 15 2026 4:30 PM

Tollywood actress Hema Buys Luxury Mercedez benz car video Goes Viral

క్యారెక్టర్‌గా ఆర్టిస్ట్‌గా టాలీవుడ్‌లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి హేమ. తాజాగా ఆమె ఖరీదైన కారు కొనుగోలు చేసింది. ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. తన కొత్త కారుకు ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న అభిమానులు హేమకు కంగ్రాట్స్ చెబుతున్నారు.

ప్రముఖ మెర్సిడెజ్ బెంజ్ బ్రాండ్‌ కారును హేమ కొనుగోలు చేసింది. ప్రస్తుతం మార్కెట్ ప్రకారం ఈ లగ్జరీ కారు విలువ దాదాపు రూ.కోటిన్నరకు పైగానే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ కారును తానే స్వయం నడుపుతూ వీడియోలో కనిపించింది.
 

 

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