 విజయ్ జన నాయగన్.. రిలీజ్ డేట్‌ ఫిక్స్ | Vijay Jana Nayagan Release date confirmed by KVN Productions | Sakshi
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Jana Nayagan Release date: విజయ్ జన నాయగన్.. రిలీజ్ డేట్‌ ఫిక్స్

Jul 15 2026 3:30 PM | Updated on Jul 15 2026 3:59 PM

Vijay Jana Nayagan Release date confirmed by KVN Productions

దళపతి విజయ్ ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆస‍క్తిగా ఎదురు చూస్తోన్న మూవీ జన నాయగన్. రాజకీయాలకు ముందు ఆయన నటించిన చివరి చిత్రమిదే. ఈ మూవీనే తన ఆఖరి సినిమా అని కూడా విజయ్‌ విజయ్ ప్రకటించారు. ఎప్పుడో సంక్రాంతికి రావాల్సిన ఈ మూవీ ఎట్టకేలకు రిలీజ్‌కు రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పటికే ఓవర్‌సీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఈ మూవీ రిలీజ్‌ డేట్‌ను అనౌన్స్ చేశారు.

తాజాగా జన నాయగన్ రిలీజ్ డేట్‌ను రివీల్ చేశారు మేకర్స్. జూలై 23 నుంచే థియేటర్లలో సందడి చేయనుందని  ప్రకటించారు. ఈ మేరకు విజయ్ పోలీస్ డ్రెస్‌లో పోస్టర్‌ షేర్ చేశారు. దీంతో విజయ్‌ అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇటీవలే ఈ చిత్రానికి సెన్సార్ బోర్డ్‌ ఏ సర్టిఫికెట్‌ను జారీ చేసింది. ఈ సినిమాకు హెచ్‌ వినోద్‌ దర్శకత్వం వహించగా.. కేవీఎన్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ పతాకంపై వెంకట్‌ కె.నారాయణ నిర్మించారు. పూజా హెగ్డే హీరోయిన్‌గా కనిపించనుండగా.. ప్రేమలు బ్యూటీ మమితా బైజు కీలక పాత్ర పోషించింది.

 

 

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