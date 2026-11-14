విషాదం.. సినీ నటుడు గిరిబాబు కన్నుమూత

తెలుగు చిత్రపరిశ్రమలో విషాదం నెలకొంది. టాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు గిరిబాబు(80) కన్నుమూశారు. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన హైదరాబాద్లోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ శనివారం తుదిశ్వాస విడిచారు. గిరిబాబు అసలు పేరు యెర్రా శేషగిరిరావు. 1946 జూన్ 8న ప్రకాశం జిల్లా రావినూతల గ్రామంలో జన్మించారు.
చిన్నతనం నుంచే నటనపై ఆసక్తి ఉండేది. చదువుకునే రోజుల్లోనే నాటకాల్లో నటిస్తూ తనలోని కళాకారుడిని గుర్తించారు. సినిమాల్లో నటించాలనే కోరికతో మద్రాసుకు వెళ్లారు. 1973లో విడుదలైన 'జగమే మాయ' చిత్రంతో వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు. ఏకంగా 600లకు పైగా సినిమాల్లో నటించారు. ఆయన చివరిగా తెలుగులో ‘అన్ని మంచి శకునములే’(2023)లో న్యాయమూర్తి పాత్రలోలో నటించారు.
హీరో.. విలన్.. కమెడియన్.. క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్
గిరిబాబు ప్రత్యేకత ఆయన పాత్రల వైవిధ్యమే. సుమారు 600 చిత్రాల తన కెరీర్లో దాదాపు 100 సినిమాల్లో హీరోగా, 300 చిత్రాల్లో విలన్గా, మిగతా చిత్రాల్లో హాస్య, సహాయ, క్యారెక్టర్ పాత్రల్లో నటించారు. పౌరాణికాలు, జానపదాలు, కౌబాయ్ సినిమాలు మొదలుకుని కుటుంబ కథా చిత్రాలు, కామెడీ, యాక్షన్ చిత్రాల వరకు అనేక జానర్లలో నటించారు.
విలన్గా ఆయన తెరపై చూపించిన ప్రతినాయకత్వానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు వచ్చింది. అదే సమయంలో కామెడీ, కుటుంబ కథా చిత్రాల్లో సున్నితమైన పాత్రలు కూడా చేశారు. అందుకే ఒకే తరహా పాత్రలకు పరిమితం కాకుండా దశాబ్దాల పాటు అవకాశాలు అందుకున్న నటుడిగా గిరిబాబు నిలిచారు.
నటుడిగానే కాదు.. నిర్మాత, దర్శకుడిగా కూడా
గిరిబాబు నటనతో మాత్రమే ఆగిపోలేదు. నిర్మాతగా, దర్శకుడిగా, రచయితగా కూడా తన ప్రతిభను చాటుకున్నారు. ‘దేవతలారా దీవించండి’తో నిర్మాతగా మారిన ఆయన.. ‘మెరుపు దాడి’ వంటి చిత్రాలకు కథ అందించారు. ‘ఇంద్రజిత్’, ‘నీ సుఖమే నే కోరుతున్నా’ వంటి సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించారు.
సూపర్స్టార్ కృష్ణతో ప్రత్యేక అనుబంధం
గిరిబాబు సినీ జీవితంలో సూపర్స్టార్ కృష్ణతో ఉన్న అనుబంధం చాలా ప్రత్యేకమని చెప్పాలి. కృష్ణతో సుమారు 150 సినిమాల్లో ఆయన నటించారు. కృష్ణ దర్శకత్వం వహించిన ‘సింహాసనం’, ‘కొడుకు దిద్దిన కాపురం’ వంటి చిత్రాల్లోనూ గిరిబాబు కీలక పాత్రలు పోషించారు.
మూడు తరాల సినీ కుటుంబం
గిరిబాబు కుటుంబం కూడా తెలుగు సినీ రంగంతో అనుబంధం కలిగినదే. ఆయన కుమారుడు రఘుబాబు ప్రముఖ నటుడిగా కొనసాగుతున్నారు. మరో కుమారుడు బోసుబాబు కూడా సినిమాల్లో నటించారు. గిరిబాబు తండ్రి ఎర్ర నాగయ్య కూడా నటుడే. ఆయన భార్య శ్రీదేవి 2016 మే 12న అనారోగ్యంతో మరణించారు.
చివరి దశలోనూ నటనకు దూరం కాలేదు
వయసు పెరిగినా గిరిబాబు సినిమాలకు పూర్తిగా దూరం కాలేదు. ‘జాతిరత్నాలు’, ‘గీత గోవిందం’, ‘శ్రీనివాస కల్యాణం’, ‘మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్’, ‘ఒకే ఒక జీవితం’ వంటి చిత్రాల్లో కనిపించారు. చివరిగా ‘అన్ని మంచి శకునములే’(2023) చిత్రంలో జడ్జి పాత్రలో కనిపించారు.