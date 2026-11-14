 మన జాతిరత్నం ఓ పుస్తకం రాశారు: డైరెక్టర్‌ నాగ్‌ అశ్విన్‌ | Anudeep KV Turns Author Life Is Beautiful Book | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Anudeep KV : అనుదీప్‌ పుస్తకం.. నాగ్‌ అశ్విన్‌ పోస్ట్‌ వైరల్‌

Nov 14 2026 2:29 PM | Updated on Nov 14 2026 2:51 PM

Anudeep KV Turns Author Life Is Beautiful Book

‘జాతిరత్నాలు’ సినిమాతో దర్శకుడిగా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు అనుదీప్‌ కేవీ. తనదైన కామెడీ టైమింగ్‌, చమత్కారమైన మాటలతో ప్రేక్షకుల్లో మంచి క్రేజ్‌ సంపాదించుకున్నారు. ఆయన సినిమాల కంటే ఆయన మాట్లాడే మాటలకు అభిమానులు ఎక్కువనే చెప్పాలి. అలాంటి అనుదీప్‌ ఇప్పుడు మరో కొత్త ప్రయత్నానికి శ్రీకారం చుట్టారు. తన ఆలోచనలు, మాటలను పుస్తక రూపంలో తీసుకొచ్చారు.

(ఇదీ చదవండి: డబ్బులిచ్చి నాపై ట్రోలింగ్‌ చేయించారు: దిల్‌ రాజు )

‘లైఫ్‌ ఈజ్‌ బ్యూటీఫుల్‌’ పేరుతో ఓ పుస్తకాన్ని రచించి అమెజాన్‌లో అందుబాటులో ఉంచారు. ఈ విషయాన్ని ‘కల్కి 2898 ఏడీ’ దర్శకుడు నాగ్‌ అశ్విన్‌ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు. ‘మన జాతిరత్నం ఓ పుస్తకం రాశారు’ అంటూ అనుదీప్‌ ఆ పుస్తకంతో ఉన్న ఫొటోను పంచుకున్నారు.

ఒక గొప్ప విషయాన్ని తెలుసుకుంటారు
అయితే ఈ పుస్తకంపై అనుదీప్‌ ఇచ్చిన క్యాప్షన్‌ ఇప్పుడు ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ‘ఈ పుస్తకం చదివాక ఏదో ఒక గొప్ప విషయాన్ని తెలుసుకుంటారు. లేదంటే రచయిత కంటే మీకే ఎక్కువ తెలుసని సంతోషపడతారు’ అంటూ తనదైన శైలిలో చమత్కరించారు. దీంతో అనుదీప్‌ పుస్తకంలో ఏముందో తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి అభిమానుల్లో నెలకొంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘ఆకాశంలో ఒక తార’ మూవీ నటి సాత్విక వీరవల్లి (ఫోటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న లావణ్య త్రిపాఠి (ఫోటోలు)
photo 3

మహేశ్ బాబు ఫ్యామిలీలో పెళ్లి సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

'డిస్కో ఇన్ఫెర్నో' ఫ్యాషన్ ప్రదర్శనలో నటి శార్వరి వాఘ్ (ఫోటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌లో అట్టహాసంగా ‘భారత్‌ సమ్మిట్‌’ ప్రారంభం (ఫోటోలు)

Video

View all
Devotee Caught Wearing Spy Camera Glasses In Srikalahasti 1
Video_icon

శ్రీకాళహస్తి గర్భాలయంలోకి స్పై కెమెరా గ్లాసెస్..
Editors Comment Pawan Kalyan Must Need To Control Janasena Activists Posts 2
Video_icon

మీ వాళ్లు జాగ్రత్త! పవన్.. జగన్, అల్లు అర్జున్, NTR ఇంటి మహిళలపై చెప్పుకోలేని బూతులు
Cyclone Approaching To AP Coastal 3
Video_icon

24 గంటల్లో వాయుగుండం.. దూసుకొస్తున్న తుఫాన్
YSRCP Mancha Naga Malleswari Sensational Comments On Pawan Kalyan 4
Video_icon

పవన్ విడాకుల వ్యవహారం గురించి మొదట ABNలో రావడం వెనుక ప్లాన్ అదే..!
AIDWA General Secretary Savitri About Pawan Kalyan 5
Video_icon

ఆడియో ఇంత వైరల్ అయినా కూడా పవన్, అనిత ఎందుకు స్పందించలేదు?
Advertisement
 