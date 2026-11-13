తమిళ స్టార్ హీరో ధనుష్, మలయాళ అగ్ర కథానాయకుడు మమ్ముట్టి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న యాక్షన్ చిత్రం ‘ఓం’. ఈ చిత్రం నవంబర్ 20న విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రానికి సంబంధించి తాజాగా ఆసక్తికర అప్డేట్ బయటకొచ్చింది.
సినిమా టైటిల్పై సెన్సార్ బోర్డ్ అభ్యాంతరం వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం. దీంతో ఇప్పటివరకు ‘OM’(ఓం) పేరుతో ప్రచారం చేసిన ఈ సినిమా టైటిల్ను ఇప్పుడు ‘O.M’( ఓ.o) గా మార్చారు.
కాగా ఈ చిత్రంలో సాయిపల్లవి పోలీస్ అధికారిగా కనిపించనుంది. శ్రీలీల, నసీరుద్దీన్ షా, ఇంద్రన్స్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. రాజ్కుమార్ పెరియసామి ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. సాయి అభ్యంకర్ సంగీతం అందిస్తుండగా.. వండర్ బార్ ఫిల్మ్స్, ఆర్ టేక్ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై ధనుష్, శ్రద్ధా అగర్వాల్, అజ్మత్ జగ్మగ్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. తమిళంతో పాటు తెలుగు, హిందీ, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో విడుదల చేయనున్నారు.
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