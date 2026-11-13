 మనశంకరవరప్రసాద్‌గారు మరో ఘనత.. అదేంటంటే? | Mana Shankara VaraPrasad Garu Gets another Milestone in IFFI | Sakshi
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Mana Shankara VaraPrasad Garu: మనశంకరవరప్రసాద్‌గారు మరో ఘనత.. అదేంటంటే?

Nov 13 2026 6:32 PM | Updated on Nov 13 2026 6:32 PM

Mana Shankara VaraPrasad Garu Gets another Milestone in IFFI

మెగాస్టార్- అనిల్ రావిపూడి కాంబోలో వచ్చిన ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌ మనశంకర వరప్రసాద్‌గారు. ఈ ఏడాది సంక్రాంతికి రిలీజైన ఈ సినిమా అభిమానులను ఆకట్టుకుంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఏకంగా రూ.375 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి సరికొత్త రికార్డ్ సృష్టించింది. అనిల్ రావిపూడి డైరెక్షన్‌లో వచ్చిన ఈ మూవీ సంక్రాంతి బాక్సాఫీస్ వద్ద సూపర్‌ హిట్‌గా నిలిచింది. ఈ మూవీలో విక్టరీ వెంకటేశ్ కీలక పాత్రలో మెప్పించారు.

తాజాగా ఈ మూవీ అరుదైన ఘనత సాధించింది. 57వ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఎంపికైంది. ఇండియన్ పనోరమా (ఫీచర్ ఫిల్మ్స్) విభాగంలో సెలెక్ట్ అయింది. ఈ విషయాన్ని నిర్మాణ సంస్థ షైన్ స్క్రీన్స్ అఫీషియల్‌గా ప్రకటించారు. ఈ చిత్రంలో నయనతార హీరోయిన్‌గా నటించారు. ఈ మూవీని సాహు గారపాటి, సుస్మిత కొణిదెల నిర్మించారు. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ జీ5 వేదికగా ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
 

 

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