 రవిబాబు బాలీవుడ్ ఎంట్రీ.. టైటిల్‌తో భయపెట్టేశాడు..! | Ravi Babu Latest Movie Title announced with Teaser | Sakshi
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Title Teaser: రవిబాబు బాలీవుడ్ ఎంట్రీ.. టైటిల్‌తో భయపెట్టేశాడు..!

Nov 13 2026 1:30 PM | Updated on Nov 13 2026 1:38 PM

Ravi Babu Latest Movie Title announced with Teaser

టాలీవుడ్ నటుడు రవిబాబు బాలీవుడ్‌లో గ్రాండ్‌ ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. ఆయన డైరెక్షన్‌లోనే ఓ హారర్‌ మూవీ తెరకెక్కిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ మూవీ టైటిల్ రివీల్ చేశారు. టాలీవుడ్ హీరో దగ్గుబాటి రానా చేతుల మీదుగా టైటిల్ టీజర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ భామ కంగనా రనౌత్ కీలక పాత్రలో కనిపించనుంది.

ఈ సినిమాకు స్కేరీ పిక్చర్ అనే టైటిల్ ఖరారు చేశారు. టైటిల్ పోస్టర్‌ చూస్తేనే హారర్ థ్రిల్లర్‌ సినిమా అని అర్థమవుతోంది. అయితే ఈ మూవీ వచ్చే ఏడాదిలో ఎప్పుడైనా రిలీజ్ కావొచ్చని క్యాప్షన్‌ ఇచ్చారు. అయితే దీనికి సంబంధించిన తెలుగు పోస్టర్‌ విడుదల చేయకపోవడంతో.. ఆడియన్స్‌లో కేవలం బాలీవుడ్‌లో మాత్రమే విడుదల కానుందా అనే సస్పెన్స్‌ నెలకొంది. ఈ చిత్రాన్ని సురేశ్ ప్రొడక్షన్స్‌ బ్యానర్‌లో నిర్మిస్తున్నారు. 
 

 

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