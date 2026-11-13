బాలీవుడ్ నటుడు గోవిందా పేరు గత కొన్ని నెలలుగా ఎక్కువగా వినిపిస్తోంది. ఆయన భార్య సునీతాతో విభేదాలు రావడంతో చాలాసార్లు వార్తల్లో నిలిచారు. గోవిందా మరో అమ్మాయితో చెట్టాపట్టాలేసుకుని కనిపించడంతో విడాకుల రూమర్స్ కూడా వినిపించాయి. కానీ ఆమె కేవలం తన సినిమాలో నటిస్తోందని.. మా ఇద్దరి మధ్య అలాంటిదేం లేదని చాలాసార్లు కొట్టిపారేశారు. వీరిద్దరు జంటగా ఎయిర్పోర్ట్లో కనిపించడంతో డేటింగ్ రూమర్స్ మొదలయ్యాయి. ఇటీవల సెప్టెంబర్లో ముంబైలోని లాల్బాగ్చా రాజా పండాల్ వద్ద ఆశీర్వాదం తీసుకుంటూ జంటగా కనిపించారు.
తాజాగా గోవిందా మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. తన ప్రియురాలిగా భావిస్తోన్న రాణి స్వర్ణకర్.. గోవిందాతో అత్యంత సన్నిహితంగా ఉన్న పిక్స్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఈ పిక్స్లో ఒకరినొకరు ఆలింగనం చేసుకుంటూ, చేతులు పట్టుకుని ఫుల్ రొమాంటిక్గా కనిపిస్తున్నారు. ఈ ఫోటోలకు బ్యూటీఫుల్ క్యాప్షన్ కూడా రాసుకొచ్చింది. ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్ కావడంతో వీరిద్దరు డేటింగ్లో ఉన్నారంటూ బాలీవుడ్లో మరోసారి చర్చ మొదలైంది. వీరిద్దరు ప్రస్తుతం రూపా అనే మూవీలో నటిస్తున్నారు.
సునీతా కామెంట్స్
గోవింద, రాణి స్వర్ణకర్ రిలేషన్పై సునీత చాలాసార్లు స్పందించారు. వీరిద్దరిపై తన అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాకుండా గోవిందను ‘షుగర్ డాడీ’ అని సంబోధించారు. కానీ అదే సమయంలో, గోవిందతో తన సంబంధం మెరుగుపడుతుందని ఆశిస్తున్నట్లు సునీత తెలిపారు. ప్రస్తుత ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ తమ నాలుగు దశాబ్దాల వివాహ బంధం నిలబడుతుందని ఆమె విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ఈ జీవితంలో మమ్మల్ని ఎవరూ విడదీయలేరని ఆమె అన్నారు. ఈ విషయాన్ని తాను దేవుడికే వదిలేశానని సునీత తెలిపారు. కాగా.. గోవింద, సునీతలకు 1987 నుంచి వివాహమైంది. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు.