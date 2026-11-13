 నితిన్‌ ‘అలియాస్‌ రుక్మిణీ’.. ‘పిచ్చి ప్రేమలో’ సాంగ్‌ రిలీజ్‌ | Rukmini movie Pichhi premalo song release | Sakshi
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‘అలియాస్‌ రుక్మిణీ’.. ‘పిచ్చి ప్రేమలో’ సాంగ్‌ రిలీజ్‌

Nov 13 2026 7:30 PM | Updated on Nov 13 2026 7:58 PM

Rukmini movie Pichhi premalo song release

నితిన్ హీరోగా నాని నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'అలియాస్ రుక్మిణీ'. 'దండోరా' ఫేమ్ మురళీకాంత్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ మూవీ డిసెంబరు 04న రిలీజ్ కానుందని ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఈ చిత్రంలో ఆఫియా సయీద్‌ హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఈ మూవీని యునానిమస్ ప్రొడక్షన్‌ బ్యానర్‌లో నిర్మిస్తున్నారు.

ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి 'రుకు రుకు రుక్మిణి.. ఒప్పేసుకో మారాణి..' అంటూ సాగే లిరికల్ సాంగ్ విడుదల చేశారు. అయితే తాజగా ‘పిచ్చి ప్రేమలో’ అనే మరో పాటను విడుదల చేసింది చిత్రబృందం. 

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