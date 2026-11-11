కోలీవుడ్ హీరో సూర్య నటించిన లేటేస్ట్ మూవీ సీన్. ఈ సినిమా దీపావళి కానుకగా థియేటర్లలో రిలీజైంది. జీతు మాధవన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తోంది. మొదటి రోజే పాజిటివ్ టాక్ అందుకున్న ఈ సినిమా.. వసూళ్లపరంగా రాణిస్తోంది. ఈ మూవీ రిలీజైన ఐదు రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 205 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. దీంతో ఓకే ఏడాదిలో మూడు సినిమాలు రూ.200 కోట్ల మైలురాయి చేరుకున్న హీరోగా సూర్య రికార్డ్ సృష్టించాడు.
ఇప్పటికే ఈ ఏడాది విడుదలైన కరుప్పు, విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 200 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టాయి. తాజాగా ఈ జాబితాలో సీన్ మూవీ కూడా చేరింది. ఈ చిత్రం ఐదో రోజు ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.14.95 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసింది. కాగా.. ఈ చిత్రంలో సూర్య పోలీస్ అధికారిగా కనిపించారు. ఈ మూవీలో నజ్రియా నజీమ్ హీరోయిన్గా నటించింది. ఈ చిత్రంలో నస్లెన్, ఆనందరాజ్, లాల్, గజరాజ్ కీలక పాత్రలు పోషించారు.
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— Zhagaram Studios (@ZhagaramOffl) November 11, 2026