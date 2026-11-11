 సూర్య సీన్ మూవీ.. తొలి హీరోగా రికార్డ్ | Suriya Scene Movie Collects RS 205 crore created new record In kollywood | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Scene Movie: సూర్య సీన్ మూవీ.. తొలి హీరోగా రికార్డ్

Nov 11 2026 7:24 PM | Updated on Nov 11 2026 7:53 PM

Suriya Scene Movie Collects RS 205 crore created new record In kollywood

కోలీవుడ్ హీరో సూర్య నటించిన లేటేస్ట్ మూవీ సీన్. ఈ సినిమా దీపావళి కానుకగా థియేటర్లలో రిలీజైంది. జీతు మాధవన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తోంది. మొదటి రోజే పాజిటివ్ టాక్ అందుకున్న ఈ సినిమా.. వసూళ్లపరంగా రాణిస్తోంది. ఈ మూవీ రిలీజైన ఐదు రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా  రూ. 205 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. దీంతో ఓకే ఏడాదిలో మూడు సినిమాలు రూ.200 కోట్ల మైలురాయి చేరుకున్న హీరోగా సూర్య రికార్డ్ సృష్టించాడు.

ఇప్పటికే ఈ ఏడాది విడుదలైన కరుప్పు, విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 200 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టాయి. తాజాగా ఈ జాబితాలో సీన్ మూవీ కూడా చేరింది. ఈ చిత్రం ఐదో రోజు ఇండియన్ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద రూ.14.95 కోట్ల గ్రాస్‌ వసూలు చేసింది. కాగా.. ఈ చిత్రంలో సూర్య పోలీస్ అధికారిగా కనిపించారు. ఈ మూవీలో నజ్రియా నజీమ్ హీరోయిన్‌గా నటించింది. ఈ చిత్రంలో నస్లెన్, ఆనందరాజ్, లాల్, గజరాజ్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బ్లాక్ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ గ్లామర్.. (ఫోటోలు)
photo 2

హీరోయిన్ నయన్ సారిక స్మైలీ లుక్స్.. (ఫోటోలు)
photo 3

అందంచందం.. లంగా ఓణీలో మెగాడాటర్ నిహారిక (ఫొటోలు)
photo 4

సిద్దు జొన్నలగడ్డ కొత్త చిత్రం ప్రారంభం (ఫోటోలు)
photo 5

'గోట్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్.. దివ్య భారతి హైలైట్! (ఫొటోలు)

Video

View all
Yash Gives Strong Reply to Trolls with Ramayana! Rocking Star Hits Back at Critics 1
Video_icon

రామాయణంతో ట్రోలర్లకు చెక్ పెట్టిన యష్!
Lakshmi Parvathi Counter To Chandrababu Cheap Politics 2
Video_icon

ఒక్క రోజైన నీ చెల్లికి ఒక్క రూపాయి ఇచ్చావా..? పార్వతి కౌంటర్
Two Terrorists Attack In J&K 3
Video_icon

కాశ్మీర్ లో ఉగ్రదాడి.. బైక్‌పై వచ్చి సీఆర్‌పీఎఫ్ సిబ్బందిపై కాల్పులు!
Advocate Shocking Comments 4
Video_icon

జగన్ పరామర్శకు వస్తున్నాడని... జైలు మార్పుపై కుట్ర.. సంచలన నిజాలు
Irumudi Actress Priya Bhavani Shankar Set To Marry 5
Video_icon

ఇరుముడి హీరోయిన్ పెళ్లి సందడి.. ఘనంగా వివాహ వేడుక!
Advertisement
 