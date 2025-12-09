 జవాన్‌లపై పాట అభినందనీయం | Suman Talk About Deeksha Movie At trailer Release Event | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జవాన్‌లపై పాట అభినందనీయం

Dec 9 2025 1:13 PM | Updated on Dec 9 2025 1:15 PM

Suman Talk About Deeksha Movie At trailer Release Event

‘‘దేశం కోసం దేనికైనా సిద్ధమైన జవాన్‌లపై  ‘దీక్ష’ చిత్రంలో ఒక పాట పెట్టడం అభినందనీయం. మనం క్షేమంగా ఉన్నామంటే దానికి కారణం దేశ జవాన్లే. నిర్మాతలు తమ సినిమాల్లో జవాన్‌లను సపోర్ట్‌ చేస్తూ చూపించాలి’’ అని నటుడు సుమన్‌ తెలిపారు. కిరణ్‌ హీరోగా, అలేఖ్య రెడ్డి, ఆక్సా ఖాన్‌ హీరోయిన్లుగా నటించిన చిత్రం ‘దీక్ష’. డీఎస్‌ రెడ్డి సమర్పణలో ప్రతాని రామకృష్ణ గౌడ్‌ స్వీయ దర్శకత్వంలో పి.అశోక్‌ కుమార్‌ నిర్మించారు. 

ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌కి సుమన్‌ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ప్రతాని రామకృష్ణ గౌడ్‌ మాట్లాడుతూ–‘‘దేశం కోసం ్ర΄ాణాలర్పించిన మురళి నాయక్‌కు ఒక ΄ాటని మా సినిమా ద్వారా అంకితం చేశాం’’ అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగు ఫిలిం చాంబర్‌ ప్రెసిడెంట్‌ భరత్‌ భూషణ్, నిర్మాతలు తుమ్మల ప్రసన్నకుమార్, డీఎస్‌ రెడ్డి, సి. కల్యాణ్, నటీనటులు ఆక్సా ఖాన్, మౌనిక రెడ్డి, కిరణ్, తెలంగాణ ఫిల్మ్‌ చాంబర్‌ వైస్‌ చైర్మన్‌ ఎత్తరి గురురాజ్, జనరల్‌ సెక్రటరీ స్నిగ్ధ రెడ్డి ΄ాల్గొన్నారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

యూత్‌ను గ్లామర్‌తో కొల్లగొట్టిన బ్యూటీ కృతి శెట్టి (ఫోటోలు)
photo 2

తరుణ్ భాస్కర్,ఈషా రెబ్బ 'ఓం శాంతి శాంతి శాంతి’ టీజర్ రిలీజ్ (ఫొటోలు)
photo 3

కూటమి కర్కశ సర్కారుపై గళమెత్తిన విద్యార్థి దళం (ఫొటోలు)
photo 4

ముంబైలో లైఫ్ స్టైల్ ఆసియా అవార్డ్స్ 2025.. సందడిగా సినీ తారలు (ఫోటోలు)
photo 5

బంజారాహిల్స్‌లో సందడి చేసిన నటుడు రానా దగ్గుబాటి (ఫొటోలు)

Video

View all
Lakhs of Govt Employees Waiting For Salary In Chandrababu Govt 1
Video_icon

జీతాల కోసం నిరీక్షిస్తున్న లక్ష మంది ఉద్యోగులు
Special Story On Palnadu Car Accident 2
Video_icon

Special Story: ఆ రోడ్డు విషాదం వెనక
Vijay Thalapathy Rally SECURITY EXPOSED Man With Gun Spotted 3
Video_icon

TVK విజయ్ సభలో గన్ కలకలం
PEDDI Movie Update Heavy Competition for Ram Charan Movie 4
Video_icon

పెద్దికి పెద్ద కష్టం..! పాన్ ఇండియా స్టార్స్
Massive Car Accident In Nagari 3 Lives Lost 5
Video_icon

నగరి వద్ద ఢీకొన్న రెండు కార్లు... ముగ్గురి మృతి
Advertisement
 