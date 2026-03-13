 సినిమాలు చేస్తానని వేషాలు వేస్తున్న అయాన్‌ | Allu Aravind Makes Interesting Revelation That Allu Arjun Son Ayaan Wants To Become An Actor, Video Viral On Social Media | Sakshi
Allu Ayaan: తండ్రిలా హీరో అవ్వాలనుకుంటున్న అయాన్‌.. వేషాలేస్తానని..

Mar 13 2026 7:19 PM | Updated on Mar 13 2026 7:24 PM

Allu Aravind: Allu Ayaan want to Become an Actor

అల్లు కుటుంబం నుంచి మరొకరు ఇండస్ట్రీలో ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఆ ఒక్కరు మరెవరో కాదు, ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ కుమారుడు అయాన్‌. ఇప్పటికే తన మాటలు, ప్రవర్తనతో సోషల్‌ మీడియాలో చాలా పాపులర్‌ అయిపోయాడు. ఈ మధ్యే మార్షల్‌ ఆర్ట్స్‌ కూడా నేర్చుకుంటున్నాడు. అయితే తను కూడా హీరో అవుతానంటున్నాడట!

వేషాలు వేస్తున్నాడు
ఈ విషయాన్ని స్వయంగా బన్నీ తండ్రి, నిర్మాత అల్లు అరవింద్‌ వెల్లడించాడు. అల్లు సినిమాస్‌ ప్రారంభోత్సవ వేడుకలో అరవింద్‌ మాట్లాడుతూ.. మా నాన్న, నేను, బన్నీయే కాదు.. వాళ్లబ్బాయి అయాన్‌ కూడా ఈ ఇండస్ట్రీలోనే ఉంటాడు. ఆల్‌రెడీ వేషాలు వేస్తానని ఇంట్లో వేషాలు వేస్తున్నాడు. 

ఎంట్రీ ఎప్పుడో?
మా నాలుగు జనరేషన్స్‌ ఈ ఇండస్ట్రీపైనే ఉన్నాయి. అలాంటి చిత్రపరిశ్రమకు ఏదైనా తిరిగివ్వాలన్న సంకల్పంలో నుంచి పుట్టిందే అల్లు సినిమాస్‌ అని పేర్కొన్నాడు. మరి అయాన్‌ బాలనటుడిగా వెండితెరపై ఎంట్రీ ఇస్తాడా? లేదా పెరిగి పెద్దయ్యాక నేరుగా హీరోగా పరిచయమవుతాడా? చూడాలి!

 

 

