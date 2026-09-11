 శ్రీలత.. ‘ఇడుపు కాయితం’ ఫస్ట్‌ లిరికల్‌ సాంగ్‌ రిలీజ్‌ | Srilatha Song released from Idupu Kayitham Movie | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Idupu Kayitham: శ్రీలత.. ‘ఇడుపు కాయితం’ ఫస్ట్‌ లిరికల్‌ సాంగ్‌ రిలీజ్‌

Sep 11 2026 5:59 PM | Updated on Sep 11 2026 6:15 PM

Srilatha Song released from Idupu Kayitham Movie

 వంశీరెడ్డి దొండపాటి దర్శకత్వంలో ప్రియదర్శి హీరోగా తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం ‘ఇడుపు కాయితం’. నిర్మాత బన్నీ వాస్, డైరెక్టర్ సుకుమార్ బన్నీ వాస్ వర్క్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ బ్యానర్స్ పై నిర్మిస్తున్నారు. నాగదుర్గ హీరోయిన్‌. ఈ సినిమా నుంచి ‘శ్రీలత’ సాంగ్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు.

'శ్రీలత..' సాంగ్ లో హీరో ప్రియదర్శి, హీరోయిన్ నాగదుర్గ కెమిస్ట్రీ ఆకట్టుకుంటోంది. సురేశ్‌ బొబ్బిలి స్వరాలు సమకూర్చిన ఈ పాటకు అలరాజు సాహిత్యం అందించారు. శంకర్‌ బాబు కందుకూరి, మోహన్‌ భోగరాజు ఆలపించారు. ఈ సినిమా ప్రస్తుతం షూటింగ్‌ శరవేగంగా జరుగుతోంది. డిసెంబర్‌లో విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్‌ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ లో ఆకట్టుకున్న వెరైటీ గణనాథులు (ఫొటోలు)
photo 2

'ఇరుముడి' సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో సినీ నటి కృతి శెట్టి (ఫొటోలు)
photo 4

పుట్టినరోజున తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీ నటి శ్రియ శరణ్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

కేరళ కుట్టీలా మారిపోయిన 'ధురంధర్' భామ.. (ఫొటోలు)

Video

View all
Botsa Satyanarayana Son And Daughter Reacts On Majji Srinu Party Change 1
Video_icon

ఆయన వెళ్లిపోవడం వల్ల ఏం నష్టం లేదు.. బొత్స కొడుకు,కూతురు కౌంటర్
KTR Prank Call To Prabhas Viral Video In Social Media 2
Video_icon

ప్రభాస్ కు KTR ప్రాంక్ కాల్
High tension In Pothireddypadu 3
Video_icon

పోతిరెడ్డిపాడు వద్ద హైటెన్షన్ YSRCP నేతలను అడ్డుకున్న పోలీసులు
Jada Sravan Kumar Exposed Nara Lokesh Mega DSC Scam 4
Video_icon

1500 మంది నకిలీ అభ్యర్థులు పూర్తి ఆధారాలతో జడ శ్రవణ్ సంచలన వీడియో
Actor Suriya Pan India Entry 5
Video_icon

సూర్య సినిమాకు భారీ ఓపెనింగ్స్ పాన్ ఇండియా వసూళ్లే టార్గెట్!
Advertisement
 