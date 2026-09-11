 ఈ ఇద్దరి స్టార్‌ హీరోలు ఒకే స్కూల్‌.. ఎక్కడంటే..? | karthi was mahesh Babu Junior In School Heres Their Interesting Connection | Sakshi
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Mahesh Karthi: ఈ ఇద్దరి స్టార్‌ హీరోలు ఒకే స్కూల్‌.. ఎక్కడంటే..?

Sep 11 2026 4:14 PM | Updated on Sep 11 2026 4:20 PM

karthi was mahesh Babu Junior In School Heres Their Interesting Connection

కార్తీ హీరోగా పీఎస్‌ మిత్రన్‌ దర్శకత్వంలో వచ్చిన చిత్రం సర్దార్‌2. ఇటేవలే వచ్చిన ఈ చిత్రం మిక్స్‌డ్‌ టాక్‌ సొంతం చేసుకుని ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది. ఈ సినిమాలో ఎస్‌జే సూర్య, మాళవికా మోహన్‌, ఆషికా రంగనాథ్‌ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ప్రిన్స్‌ పిక్చర్స్‌ పతాకంపై ఎస్‌. లక్ష్మణ్‌ కుమార్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. సినిమా విడుదల కావడంతో కార్తీ కోసం నెటిజన్లు తెగ సెర్చ్‌ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కార్తి చదువుకున్న స్కూల్‌ డేస్‌ కోసం ఓ వార్త చక్కర్లు కొడుతోంది.
ఇద్దరూ చెన్నైలో..
సూపర్‌స్టార్‌ మహేశ్‌ బాబు, కార్తి.. ఇద్దరూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరోలు . వీరికి కోసం ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. సినిమాల పరంగా వీరిద్దరి ప్రయాణం వేర్వేరు అయినా స్కూల్‌ డేస్‌ లో వీరిద్దరికీ మంచి అనుభందం ఉందని మీకు తెలుసా.. మహేశ్‌బాబు, కార్తీ ఇద్దరూ చెన్నైలోని సెయింట​ బేడ్స్‌ ఆంగ్లో ఇండియన్‌ హయ్యర్‌ సెకండరీ స్కూల్‌లో చదువుకున్నారు. ఆ టైంలో మహేశ్‌బాబుకి కార్తి రెండు సంవత్సరాల జూనియర్‌. ఈ విషయం తెలిసిన అభిమానులు సోషల్‌మీడియాలో వార్తను తెగ వైరల్‌ చేస్తున్నారు. ( ‘హనుమాన్‌ అంశ్‌2’లో కోహ్లీ,అనుష్క శర్మ.. నిజమెంత?)

కలిసి నటిస్తారా..
ఇద్దరు స్టార్‌ హీరోలకు ఉన్న ఈ కామన్‌ కనెక్షన్‌ అభిమానులకు ఆసక్తికరంగా మారింది. సినిమాల పరంగా కాకుండా బయట కూడా మంచి స్నేహితులు కావడంతో వీళ్లకాంబోలో ఓ సినిమా వస్తే బాగుంటుందని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
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మహేశ్‌బాబు విషయానికి వస్తే..
 దర్శకధీరుడు రాజమౌళి , సూపర్‌స్టార్‌ మహేశ్‌బాబు కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుత్ను చిత్రం ‘వారణాసి’. ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలున్నాయి. సినిమా షూటింగ్‌ శరవేగంగా జరుగుతోంది. . ప్రియంకచోప్రా, పృథ్వీరాజ్‌ సుకుమారన్‌ ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తుండగా మహేశ్‌ బాబు.. రుద్ర, శ్రీరాముడిగా కనిపించనున్నాడు. 2027 ఏప్రిల్‌ 7 నాటికి థియేటర్లలతో విడుదల చేయాలని మేకర్స్‌ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.   

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