 తెలుగులో ‘హనుమన్‌ అంశ్‌’.. ఎప్పుడంటే..? | Hanuman Ansh Is Coming In Telugu Version On September | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Hanuman Ansh: తెలుగులో ‘హనుమన్‌ అంశ్‌’.. ఎప్పుడంటే..?

Sep 11 2026 5:23 PM | Updated on Sep 11 2026 5:35 PM

Hanuman Ansh Is Coming In Telugu Version On September

బాలీవుడ్‌లో ప్రస్తుతం ‘హనుమాన్‌ అంశ్‌’ సినిమా పేరు మార్మోగుతోంది. ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక గురువు, హనుమాన్‌ భక్తుడు నీమ్‌ కరోలి బాబా జీవితం, ఆయన బోధనల ఆధారంగా ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు విశాల్‌ చతుర్వేది.  ఈ చిత్రం ఊహించని స్థాయిలో విజయాన్ని అందుకుంది. ఇప్పుడీ సినిమా తెలుగులోనూ విడుదల కానుంది.

‘హనుమాన్‌ అంశ్‌’ తెలుగు వెర్షన్‌ సెప్టెంబరు 18న థియేటర్స్‌లో విడుదల కానుంది.  దర్శకుడు త్రివిక్రమ్‌ శ్రీనివాస్‌ ఈ మూవీని సమర్పిస్తున్నారు. కాగా ఈ సినిమాకు సీక్వెల్స్‌గా ‘హనుమాన్‌ అంశ్‌2’, ‘హనుమాన్‌ అంశ్‌3’ కూడా తీస్తున్నట్లు నిర్మాత నమ్రతా సింగ్‌ తెలిపారు. కేవలం రూ.2 కోట్ల బడ్జెట్‌తో రూపొందిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.150 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు వసూలు చేసింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ లో ఆకట్టుకున్న వెరైటీ గణనాథులు (ఫొటోలు)
photo 2

'ఇరుముడి' సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో సినీ నటి కృతి శెట్టి (ఫొటోలు)
photo 4

పుట్టినరోజున తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీ నటి శ్రియ శరణ్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

కేరళ కుట్టీలా మారిపోయిన 'ధురంధర్' భామ.. (ఫొటోలు)

Video

View all
Botsa Satyanarayana Son And Daughter Reacts On Majji Srinu Party Change 1
Video_icon

ఆయన వెళ్లిపోవడం వల్ల ఏం నష్టం లేదు.. బొత్స కొడుకు,కూతురు కౌంటర్
KTR Prank Call To Prabhas Viral Video In Social Media 2
Video_icon

ప్రభాస్ కు KTR ప్రాంక్ కాల్
High tension In Pothireddypadu 3
Video_icon

పోతిరెడ్డిపాడు వద్ద హైటెన్షన్ YSRCP నేతలను అడ్డుకున్న పోలీసులు
Jada Sravan Kumar Exposed Nara Lokesh Mega DSC Scam 4
Video_icon

1500 మంది నకిలీ అభ్యర్థులు పూర్తి ఆధారాలతో జడ శ్రవణ్ సంచలన వీడియో
Actor Suriya Pan India Entry 5
Video_icon

సూర్య సినిమాకు భారీ ఓపెనింగ్స్ పాన్ ఇండియా వసూళ్లే టార్గెట్!
Advertisement
 