 'రణబాలి కథకు అదే మూలం'.. డైరెక్టర్ రాహుల్ | Ranabaali Director Rahul Sankrityan Commets at Trailer release event | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Rahul Sankrityan: ' ఆ ఒక్క కారణం వల్లే రణబాలి కథ తీశా'

Oct 8 2026 7:41 PM | Updated on Oct 8 2026 8:01 PM

Ranabaali Director Rahul Sankrityan Commets at Trailer release event

విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక జంటగా వస్తోన్న పీరియాడికల్ మూవీ రణబాలి. ఈ చిత్రాన్ని బ్రిటీష్ కాలం నాటి పరిస్థితుల ఆధారంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి రాహుల్ సాంకృత్యాన్ దర్శకత్వం వహించారు. ఇప్పటికే షూటింగ్‌ పూర్తయిన ఈ సినిమా దసరా కానుకగా థియేటర్లలో అక్టోబర్ 16న సందడి చేయనుంది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లో ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ నిర్వహించారు మేకర్స్. ఈ ఈవెంట్‌కు హాజరైన డైరెక్టర్ రాహుల్ రణబాలి కథను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. 

డైరెక్టర్ రాహుల్ మాట్లాడుతూ..' శ్యామ్ సింగరాయ్ తర్వాత నెక్ట్స్ సినిమా కోసం ఆలోచించే టైమ్‌లో ఓ బుర్రకథ నా ముందుకు వచ్చింది. అది విని నేను షాకయ్యా. ఒక వీరుడి కథ విన్నా. అతనితో దేవుళ్లు మాట్లాడతారు. అప్పుడే ఇలాంటి సినిమా చేయాలని డిసైడ్ అయ్యా. రాయలసీమ చరిత్ర చదివా. కరువు కేవలం రాయలసీమకే కాదు..అన్ని ప్రాంతాల్లో వచ్చింది. ది గ్రేట్ సౌత్ ఇండియన్ మద్రాస్.. కేవలం రెండేళ్లలో కోటిమంది చనిపోయారని వార్త విన్నా. దీనిపై బుక్స్ కూడా చదివా.. ఇది నిజమని తెలిశాకే డిసైడ్ అయ్యా. ఫస్ట్ ఈ కథ రవికి చెప్పగానే ఓకే చేశారు.' అని అన్నారు. 

ఈ కథకు ఒక బిగ్‌ కటౌట్‌ కావాలనుకున్నానని రాహుల్ తెలిపారు. ఈ పాత్రకు విజయ్ కరెక్ట్ అని నాకు అనిపించిందన్నారు. ఈ జర్నీకి దాదాపు నాలుగు ఏళ్లు పట్టిందన్నారు. కోటిమంది ప్రాణాలు తీసిన ఈ కథ విన్నప్పుడు నాకు కోపం వచ్చిందన్నారు. ఆ కోపం, ఆవేశం నుంచి పుట్టిందే రణబాలి కథ అన్నారు.  ఆ పిచ్చి పట్టిన పిశాచులకు దెయ్యం విడిపించడానికి ఆ కసాపురం ఆంజనేయస్వామి ఎదురొస్తే ఎలా ఉంటుందనేదే రణబాలి కథ అని తెలిపారు. కుమారస్వామి యుద్ధానికి వెళ్లేముందు రణబాలి అవతారం ఎత్తుతాడు.. అతన్నే రణబాలి మురుగన్ అంటారు.. అదే ఈ మూవీ టైటిల్‌కు అర్థమన్నారు. ఈ సినిమా కూడా ఒక యుద్ధాన్ని తలపిస్తుందని డైరెక్టర్ వెల్లడించారు.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

శ్రీవిష్ణు కామ్రేడ్ కళ్యాణ్ మూవీ ప్రెస్‌మీట్.. (ఫోటోలు)
photo 2

జిమ్‌లో బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ దివి కసరత్తులు చూశారా?.. (ఫోటోలు)
photo 3

ది ప్యారడైజ్‌ ఏషనాగుల కట్టమీద సాంగ్‌ వర్కింగ్ స్టిల్స్.. (ఫోటోలు)
photo 4

హీరోయిన్ కామాక్షి భాస్కర్ల లేటెస్ట్ ఫోటోలు
photo 5

విజయవాడ : విద్యుత్ కాంతులతో వెలిగిపోతున్న ఇంద్రకీలాద్రి (ఫొటోలు)

Video

View all
Ambati Rambabu Warning to Chandrababu Govt Over YSRCP Office Demolished 1
Video_icon

తాడేపల్లి YSRCP పార్టీ ఆఫీస్ కూల్చివేత అంబటి స్టాంగ్ వార్నింగ్
Janasena MLA Chirri Balaraju Close Friend Sensational Video 2
Video_icon

జనసేన MLA చిర్రి బాలరాజు సన్నిహితురాలు సంచలన వీడియో
Prabhas Birthday Special Fauzi Teaser To Release On Oct 23 3
Video_icon

డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ కు పండగే..! ఫౌజీ నుంచి 3 నిమిషాల టీజర్..
SEC Ready For local body elections In AP 4
Video_icon

ఏపీలో స్థానిక ఎన్నికలకు SEC రెడీ
Shocking Incident in Chennai Car Plunges Into Huge Road Pothole 5
Video_icon

Viral: చెన్నైలో షాకింగ్ ఘటన.. రోడ్డుపై భారీ గుంతలోకి దూసుకెళ్లిన కారు
Advertisement
 