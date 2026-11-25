శర్వానంద్, అనుపమ పరమేశ్వరన్, డింపుల్ హయాతి ప్రధాన పాత్రల్లో వస్తోన్న మూవీ భోగి. ఈ శుక్రవారమే థియేటర్లలో సందడి చేసేందుకు వచ్చేస్తోంది. ఈ సినిమాకు సంపత్ నంది దర్శకత్వం వహించారు. ఇటీవలే ట్రైలర్ రిలీజ్ చేయగా.. ఆడియన్స్ నుంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి గంగా థీమ్ సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ పాటకు చంద్రబోస్ లిరిక్స్ అందించగా.. నల్గొండ గద్దర్ నర్సన్న ఆలపించారు. ఈ సాంగ్ భీమ్స్ సిసిరోలియో కంపోజ్ చేశారు.
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ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్లో మ్యూజికల్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు మేకర్స్. ఈ ఈవెంట్కు హీరో శర్వానంద్ కూడా హాజరయ్యారు. ఈ వేదికపై శర్వానంద్ ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశారు. సింగర్ నర్సన్నను ఉద్దేశించి సరదాగా మాట్లాడారు. మీరు చాలా మంది సీఎంలకు పాటలు పాడారు.. ఇప్పుడు నా ఈ సినిమాకు సాంగ్ పాడారు.. ఇప్పుడు నన్ను కూడా ముఖ్యమంత్రిని చేస్తారా? ఏమో నేను కూడా విజయ్లా సీఎం అవుతానేమో అని సరదాగా అన్నారు. తెలుగు తెరపై ఇలాంటి కథ వచ్చి దాదాపు ఇరవైయ్యేళ్లు అవుతుందన్నారు. ఈ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.