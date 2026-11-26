రణ్బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి సీతారాములుగా వచ్చిన మూవీ రామాయణ. దీపావళికి రిలీజైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తోంది. తొలిరోజే నుంచే వసూళ్లపరంగా దూసుకెళ్తోంది. ఈ సినిమా రిలీజైన మూడు వారాల్లోనే అరుదైన రికార్డ్ సొంతం చేసుకుంది. టాలీవుడ్ సినిమా పుష్ప-2 రికార్డ్ను బ్రేక్ చేసింది. కేవలం 21 రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1,755.60 కోట్ల వసూళ్లను సాధించింది. అల్లు అర్జున్ నటించిన 'పుష్ప 2' (రూ. 1,742 కోట్లు)ను వెనక్కి నెట్టేసింది. ఇండియాలో అత్యధిక కలెక్షన్స్ రాబట్టిన జాబితాలో రామాయణ నాలుగోస్థానంలో నిలిచింది.
ఈ మూవీ కంటే ముందు దంగల్, దంగల్ (రూ. 2,070 కోట్లు, ధురంధర్ 2 (రూ. 1,813.40 కోట్లు), బాహుబలి -2 (రూ. 1,788 కోట్లు) చిత్రాలు ఉన్నాయి. రామాయణ నాలుగో ప్లేస్లో నిలవగా.. పుష్ప-2 ఐదో స్థానానికి పడిపోయింది. ఈ చిత్రంలో రావణుడిగా యశ్ నటించారు. నితీశ్ తివారి డైరెక్షన్లో వచ్చిన రామాయణ రెండు భాగాలుగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. రెండో వచ్చే ఏడాది దీపావళికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.
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రణ్బీర్ కపూర్ రామాయణ ఇప్పటి వరకు ఇండియావ్యాప్తంగా రూ. 982.55 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు రాబట్టింది. గ్రాస్ పరంగా చూస్తే రూ. 1,173.60 కోట్ల వసూళ్లను సాధించింది. ఓవర్సీస్లో రూ. 582 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు రావడంతో.. ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొత్తం రూ. 1,755.60 కోట్ల వసూళ్లను నమోదు చేసింది. ఈ చిత్రంలో లక్ష్మణుడిగా రవి దూబే, హనుమంతుడిగా సన్నీ డియోల్ నటించారు. అంతేకాకుండా కైకేయిగా లారా దత్తా, మండోదరిగా కాజల్ అగర్వాల్, శూర్పణఖగా రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ కనిపించారు. ఈ చిత్రానికి ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతమందించారు.