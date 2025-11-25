 ఆంధ్ర కింగ్‌ తాలూకా.. రన్‌ టైమ్ ఎంతంటే.! | Ram Pothineni Andhra King Thaluka sensor completed | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Andhra King Taluka Movie: ఆంధ్ర కింగ్‌ తాలూకా.. రన్‌ టైమ్ కాస్తా ఎక్కువే..!

Nov 25 2025 6:40 PM | Updated on Nov 25 2025 7:21 PM

Ram Pothineni Andhra King Thaluka sensor completed

ఎనర్జిటిక్ స్టార్ రామ్ పోతినేని, భాగ్యశ్రీ హీరో, హీరోయిన్లుగా నటిస్తోన్న లేటేస్ట్ మూవీ 'ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా'(Andhra King Taluka Trailer). ఈ సినిమాకు మహేశ్ బాబు.పి దర్శకత్వం వహించారు. ఓ సినిమా హీరో అభిమాని జీవితం ఆధారంగా చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. ఇప్పటికే రిలీజైన టీజర్‌, సాంగ్స్‌, ట్రైలర్కు ఆడియన్స్‌ నుంచి క్రేజీ రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

తాజాగా మూవీ సెన్సార్ పూర్తి చేసుకుంది. సినిమాకు యూ/ సర్టిఫికేట్ జారీ చేసింది సెన్సార్ బోర్డ్. మూవీ రన్టైమ్ రెండు గంటల 40 నిమిషాలుగా(యాడ్స్, టైటిల్స్‌తో సహా) ఉండనుంది. కాగా.. ఈ చిత్రంలో ఉపేంద్ర కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ మూవీని మైత్రి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌లో నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ నిర్మించారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా నవంబర్ 27న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఈ చిత్రంలో హీరో అభిమాని పాత్రలో రామ్ కనిపించనున్నారు. 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆత్మీయుడి కొడుకు పెళ్లి వేడుకలో మెరిసిన అంబానీ కుటుంబం (ఫొటోలు)
photo 2

పులివెందులలో జనసందోహం నడుమ వైఎస్‌ జగన్‌ (చిత్రాలు)
photo 3

23 ఏళ్ల డేటింగ్‌ తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్న బుల్లితెర జంట (ఫొటోలు)
photo 4

వెరైటీ డ్రస్‌తో కీర్తి సురేశ్ వెరైటీ పోజులు (ఫొటోలు)
photo 5

ఈషా రెబ్బా..ఇంతందం ఎలాగబ్బా.. (ఫొటోలు)

Video

View all
Bhumana Karunakar Reddy about Parakamani Case 1
Video_icon

నన్ను పరకామణి కేసులో ఇరికించాలని చూస్తున్నారు: భూమన
YS Jagan Reaches Pulivendula To Holds Praja Darbar With Farmers 2
Video_icon

పులివెందుల చేరుకున్న జగన్
Huge Offers To Wine Shop Owners And To Liquor Mafia In Nalgonda 3
Video_icon

నల్లగొండ జిల్లాలో మద్యం వ్యాపారుల కొత్త ప్లాన్
Students Protest against Food Quality in Sri Chaitanya College Main Branch Khammam 4
Video_icon

Sri Chaitanya College: అన్నంలో పురుగులు శ్రీచైతన్య విద్యార్థుల ఆగ్రహం
MP DK Aruna Strong Counter To Congress 5
Video_icon

DK Arun: ఎప్పుడు లేనిది ఇప్పుడు ఎన్నికల కోసమే ఇందిరమ్మ చీరలు
Advertisement
 