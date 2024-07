గోబల్ స్టార్‌ రామ్ చరణ్‌కు అరుదైన గౌరవం దక్కింది. ఆస్ట్రేలియాలోని 15వ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ మెల్‌బోర్న్ ఈవెంట్‌కు రామ్ చరణ్‌కు ఆహ్వానం లభించింది. ఈ వేడుకలో గౌరవ అతిథిగా ఆయన పాల్గొననున్నారు. భారతీయ సినిమాకు చేసిన కృషికి గానూ ఈ వేడుకలో ఇండియ‌న్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చ‌ర్ అంబాసిడర్‌గా అవార్డ్ అందుకోనున్నారు. విక్టోరియన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏటా నిర్వహించే ఈ ఉత్సవాన్ని ఈ ఏడాది ఆగస్టు 15-25 వరకు నిర్వహించనున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఐఐఎఫ్‌ఎం తన ట్విటర్ ద్వారా వెల్లడించింది.

ఈ ఏడాది జరగనున్న ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ మెల్‌బోర్న్‌కు కూడా రామ్ చరణ్ గౌరవ అతిథిగా రానున్నారు. మీరు ఉత్సాహంగా ఉన్నారా? ఎందుకంటే గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ మెల్‌బోర్న్ 2024కి వస్తున్నారు. నాటు నాటుకు డ్యాన్స్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? అంటూ ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో పాటు రామ్ చరణ్‌ ఫోటో ఉన్న పోస్టర్‌ను పంచుకున్నారు. ఈ ఫిలిం ఫెస్టివల్‌లో భారతీయ సినిమాకి ఆయన చేసిన సేవలను గౌరవిస్తూ భారతీయ కళ, సంస్కృతికి అంబాసిడర్‌ అవార్డ్‌ను రామ్ చరణ్‌కు అందజేయనున్నారు. అంతర్జాతీయ వేదికపై జరుపుకునే ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ మెల్‌బోర్న్‌లో భాగమైనందుకు నేను చాలా గౌరవంగా ఉందంటూ రామ్ చరణ్‌ టీమ్ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.

కాగా.. చివరిసారిగా ఆర్ఆర్ఆర్‌లో కనిపించిన రామ్ చరణ్ ప్రస్తుతం గేమ్‌ ఛేంజర్‌లో నటిస్తున్నారు. శంకర్ డైరెక్షన్‌లో వస్తోన్న ఈ చిత్రంలో కియారా అద్వానీ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఈ ఏడాది చివర్లో గేమ్ ఛేంజర్‌ థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఆ తర్వాత బుచ్చిబాబు సనా దర్శకత్వంలో చెర్రీ నటించనున్నారు. ఈ సినిమాలో జాన్వీ కపూర్.. చెర్రీ సరసన కనిపించనుంది.

Are you excited or ARE YOU EXCITED? Because Global Star Ram Charan is coming to the Indian Film Festival Of Melbourne 2024. Are we ready to dance to Naatu Naatu? pic.twitter.com/kFy7Z5zSdA

— Indian Film Festival of Melbourne (@IFFMelb) July 19, 2024