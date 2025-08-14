 శారీలో హీరోయిన్ వైష్ణవి చైతన్య క్యూట్‌ లుక్స్‌ (ఫొటోలు) | Baby Movie Actress Vaishnavi Chaitanya New Look Photos | Sakshi
శారీలో హీరోయిన్ వైష్ణవి చైతన్య క్యూట్‌ లుక్స్‌ (ఫొటోలు)

Aug 14 2025 12:26 PM | Updated on Aug 14 2025 12:30 PM

Baby Movie Actress Vaishnavi Chaitanya New Look Photos1
1/18

షార్ట్ ఫిలింస్, వెబ్ సిరీస్‌లతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరోయిన్ వైష్ణవి చైతన్య

Baby Movie Actress Vaishnavi Chaitanya New Look Photos2
2/18

ది సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలపర్‌, అరెరె మానస, మిస్సమ్మ వంటి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ వంటివి వైష్ణవికి మంచి పేరు తెచ్చాయి.

Baby Movie Actress Vaishnavi Chaitanya New Look Photos3
3/18

బేబి సినిమాతో రాత్రికి రాత్రి స్టార్‌ హీరోయిన్‌గా మారిపోయింది

Baby Movie Actress Vaishnavi Chaitanya New Look Photos4
4/18

బేబీ చిత్రంలో నటనకు గాను ఉత్తమ నటిగా వైష్ణవి చైతన్యకు ఫిలింఫేర్ అవార్డు దక్కింది.

Baby Movie Actress Vaishnavi Chaitanya New Look Photos5
5/18

ఈ సినిమా తర్వాత నుంచి వైష్ణవి చైతన్యకు అవకాశాలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

Baby Movie Actress Vaishnavi Chaitanya New Look Photos6
6/18

గ్లామర్ షోకు దూరంగా కథాబలం, తన పాత్రకు ప్రాధాన్యత ఉండే పాత్రలనే ఎంచుకుంటూ దూసుకెళ్తున్నారు వైష్ణవి

Baby Movie Actress Vaishnavi Chaitanya New Look Photos7
7/18

Baby Movie Actress Vaishnavi Chaitanya New Look Photos8
8/18

Baby Movie Actress Vaishnavi Chaitanya New Look Photos9
9/18

Baby Movie Actress Vaishnavi Chaitanya New Look Photos10
10/18

Baby Movie Actress Vaishnavi Chaitanya New Look Photos11
11/18

Baby Movie Actress Vaishnavi Chaitanya New Look Photos12
12/18

Baby Movie Actress Vaishnavi Chaitanya New Look Photos13
13/18

Baby Movie Actress Vaishnavi Chaitanya New Look Photos14
14/18

Baby Movie Actress Vaishnavi Chaitanya New Look Photos15
15/18

Baby Movie Actress Vaishnavi Chaitanya New Look Photos16
16/18

Baby Movie Actress Vaishnavi Chaitanya New Look Photos17
17/18

Baby Movie Actress Vaishnavi Chaitanya New Look Photos18
18/18

# Tag
Baby Movie Vaishnavi Chaitanya Actress Tollywood Web Cinema Photos
