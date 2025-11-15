 ‘కాంత’ సినిమా ప్రెస్ మీట్ లో భాగ్యశ్రీ క్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ (ఫొటోలు) | Bhagyashree Borse’s Cute Expressions at Kaantha Movie Success Meet Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘కాంత’ సినిమా ప్రెస్ మీట్ లో భాగ్యశ్రీ క్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ (ఫొటోలు)

Nov 15 2025 12:39 PM | Updated on Nov 15 2025 12:50 PM

Actress Bhagyashri Borse Cute Expressions in Kaantha Success Meet1
1/18

Actress Bhagyashri Borse Cute Expressions in Kaantha Success Meet2
2/18

Actress Bhagyashri Borse Cute Expressions in Kaantha Success Meet3
3/18

Actress Bhagyashri Borse Cute Expressions in Kaantha Success Meet4
4/18

Actress Bhagyashri Borse Cute Expressions in Kaantha Success Meet5
5/18

Actress Bhagyashri Borse Cute Expressions in Kaantha Success Meet6
6/18

Actress Bhagyashri Borse Cute Expressions in Kaantha Success Meet7
7/18

Actress Bhagyashri Borse Cute Expressions in Kaantha Success Meet8
8/18

Actress Bhagyashri Borse Cute Expressions in Kaantha Success Meet9
9/18

Actress Bhagyashri Borse Cute Expressions in Kaantha Success Meet10
10/18

Actress Bhagyashri Borse Cute Expressions in Kaantha Success Meet11
11/18

Actress Bhagyashri Borse Cute Expressions in Kaantha Success Meet12
12/18

Actress Bhagyashri Borse Cute Expressions in Kaantha Success Meet13
13/18

Actress Bhagyashri Borse Cute Expressions in Kaantha Success Meet14
14/18

Actress Bhagyashri Borse Cute Expressions in Kaantha Success Meet15
15/18

Actress Bhagyashri Borse Cute Expressions in Kaantha Success Meet16
16/18

Actress Bhagyashri Borse Cute Expressions in Kaantha Success Meet17
17/18

Actress Bhagyashri Borse Cute Expressions in Kaantha Success Meet18
18/18

# Tag
kaantha Movie Bhagyashri Borse Actress Gallery expressions photo gallery Web Cinema Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నువ్వే నా నంబర్ వన్ లవ్.. యాంకర్ రష్మీ పోస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ప్రపంచకప్‌ విజేత శ్రీచరణి కుటుంబం (ఫొటోలు)
photo 3

‘కాంత’ సినిమా ప్రెస్ మీట్ లో భాగ్యశ్రీ క్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

‘సంతాన ప్రాప్తిరస్తు’ సినిమా సక్సెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 5

#KrithiShetty : క్యూట్ లూక్స్‌తో కృతి శెట్టి (ఫొటోలు)

Video

View all
Police Reconstruction On AVSO Satish Kumar Case 1
Video_icon

మాజీ AVSO సతీశ్ కుమార్ మృతి కేసులో సీన్ రీకన్ స్ట్రక్షన్
YS Jagan Serious On Balakrishna Followers Attack On YSRCP Office 2
Video_icon

YSRCP ఆఫీస్‌పై దాడిని తీవ్రంగా ఖండించిన వైఎస్ జగన్
Sake Sailajanath Warning to TDP Leaders Over Attack On Hindupuram YSRCP Office 3
Video_icon

హిందూపురం YSRCP ఆఫీస్ పై దాడి సాకే శైలజానాథ్ వార్నింగ్
CCTV Footage Of TDP Leaders Attack On Hindupuram YSRCP Party Office 4
Video_icon

Hindupuram: జై బాలయ్య అంటూ.... టీడీపీ నాయకుల దాడి
iBomma Immadi Ravi Arrest Exclusive 5
Video_icon

ఐబొమ్మ వెబ్సైట్లపై కీలక సమాచారం సేకరణ
Advertisement