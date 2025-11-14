 ఎన్నాళ్లకు నిజం మాట్లాడారు సార్‌! వేరెవరో చేయించిన వాటిని మీరు ప్రమోట్‌ చేసుకుంటున్నారన్నమాట! | Sakshi Cartoon 14-11-2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎన్నాళ్లకు నిజం మాట్లాడారు సార్‌! వేరెవరో చేయించిన వాటిని మీరు ప్రమోట్‌ చేసుకుంటున్నారన్నమాట!

Nov 14 2025 12:53 AM | Updated on Nov 14 2025 12:53 AM

Sakshi Cartoon 14-11-2025

ఎన్నాళ్లకు నిజం మాట్లాడారు సార్‌! వేరెవరో చేయించిన వాటిని  మీరు ప్రమోట్‌ చేసుకుంటున్నారన్నమాట!

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బీచ్ ఒడ్డున సంయుక్త.. ఇంత అందమా? (ఫొటోలు)
photo 2

భర్త బర్త్ డే.. సుమ క్యూట్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 3

SSMB29 లోకేషన్‌కి ట్రిప్ వేసిన అనసూయ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరోయిన్ అంజలి (ఫొటోలు)
photo 5

లేటు వయసులో ట్రెండింగ్ అయిపోయిన గిరిజ (ఫొటోలు)

Video

View all
Sensational Facts in Yamuna Postmortem Report About Madanapalle Kidney Racket 1
Video_icon

Madanapalle: యమునకు ఒక కిడ్నీ తొలగించినట్లు పోస్టుమార్టం రిపోర్టులో వెల్లడి
Ambati Rambabu Sensational Comments On ABN Radhakrishna And TV5 BR Naidu 2
Video_icon

Ambati: ధర్మారెడ్డి విచారణపై ABN, TV5 పిచ్చి వార్తలు...
The Hidden Storm Behind Global Silence 3
Video_icon

Global Silence: 8 లక్షల మంది బలి
TDP Belt Shop Scam At Nidadavolu 4
Video_icon

Nidadavolu: టీడీపీ బెల్ట్ షాపుల దందా.. బాటిల్‌పై అదనంగా రూ.30 వసూలు
Nara Lokesh Fake Propaganda on Renew Power Investments 5
Video_icon

ReNew సంస్థను రాష్ట్రం నుంచి పంపేసారంటూ లోకేష్ పచ్చి అబద్ధాలు
Advertisement
 