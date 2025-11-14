 బంగారం ధరలు రివర్స్‌.. పసిడి ప్రియులకు గుడ్‌న్యూస్ | Gold and Silver rates on 14th November 2025 in Telugu states | Sakshi
బంగారం ధరలు రివర్స్‌.. పసిడి ప్రియులకు గుడ్‌న్యూస్

Nov 14 2025 10:40 AM | Updated on Nov 14 2025 10:56 AM

Gold and Silver rates on 14th November 2025 in Telugu states

దేశంలో బంగారం ధరలు తారుమారయ్యాయి. క్రితం రోజున ఒక్కసారిగా ఎగిసిన పసిడి ధరలు నేడు ఊరటనిచ్చాయి. ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గురువారంతో పోలిస్తే శుక్రవారం బంగారం ధరలు (Today Gold Price) గణనీయంగా తగ్గాయి. మరోవైపు వెండి ధరలు మాత్రం స్వల్ప పెరుగుదలను కనబర్చాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు (Today Silver Price) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.

 

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

