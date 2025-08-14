 ప్రకాశం బ్యారేజీకి పెరిగిన వరద ఉద్ధృతి (ఫొటోలు) | Rising Flood At Prakasam Barrage Due To Heavy Rainfall, Photos Gallery Inside | Sakshi
Prakasam Barrage Floods: ప్రకాశం బ్యారేజీకి పెరిగిన వరద ఉద్ధృతి (ఫొటోలు)

Aug 14 2025 9:43 AM | Updated on Aug 14 2025 10:11 AM

Rising Flood at Prakasam Barrage Photos1
1/13

అల్పపీడనం ప్రభా­వంతో కురుస్తున్న వర్షాలకు తోడు ఉప నదులు, వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తుండటంతో కృష్ణమ్మ ఉగ్రరూపం దాల్చింది.

Rising Flood at Prakasam Barrage Photos2
2/13

ప్రకాశం బ్యారేజీలోకి బుధవారం రాత్రి 9 గంటలకు వరద 3,97,250 క్యూసెక్కుల ప్రవాహం చేరుతుండగా.. అంతే పరిమాణంలో 70 గేట్ల ద్వారా అధికారులు సముద్రంలోకి వదిలేస్తున్నారు.

Rising Flood at Prakasam Barrage Photos3
3/13

ఇక్కడ మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ఎగువ నుంచి గురువారం ఉదయానికి ప్రకాశం బ్యారేజీలోకి వచ్చే వరద ప్రవాహం 4 నుంచి 4.50 లక్షల క్యూసెక్కు­లకు చేరుతుందని అంచనా.

Rising Flood at Prakasam Barrage Photos4
4/13

Rising Flood at Prakasam Barrage Photos5
5/13

Rising Flood at Prakasam Barrage Photos6
6/13

Rising Flood at Prakasam Barrage Photos7
7/13

Rising Flood at Prakasam Barrage Photos8
8/13

Rising Flood at Prakasam Barrage Photos9
9/13

Rising Flood at Prakasam Barrage Photos10
10/13

Rising Flood at Prakasam Barrage Photos11
11/13

Rising Flood at Prakasam Barrage Photos12
12/13

Rising Flood at Prakasam Barrage Photos13
13/13

# Tag
heavy rain prakasam barrage vijayawada Andhra Pradesh photo gallery
