జ్యోతిరావ్ ఫూలే, సావిత్రిబాయి ఫూలే జీవిత పోరాటాల ఆధారంగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఫూలే’. అనంత్ మహదేవన్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సుపదా క్రియేషన్స్ నిర్మిస్తోంది. డా.పొన్నం రవిచంద్ర నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం నవంబర్ 27న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోందని చిత్ర బృందం ప్రకటించింది.
విద్య, సమానత్వం, సామాజిక న్యాయం, మహిళా విద్య వంటి అంశాల కోసం ఫూలే దంపతులు సాగించిన పోరాటాన్ని, వారి ఆదర్శప్రాయమైన జీవితాన్ని వెండితెరపై ఆవిష్కరించబోతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి , ఉప ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు ప్రత్యేకంగా వీక్షించారు.
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