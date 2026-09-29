 ‘ది ప్యారడైజ్‌’కి పోటీగా 6 సినిమాలు.. ఇదీ టాలీవుడ్‌ పరిస్థితి! | The Paradise Movie Faces Competition From 6 New Movies This Week | Sakshi
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ఒకే రోజు 6 సినిమాలు.. ‘ది పారడైజ్‌’ జోరుకు బ్రేకులు పడతాయా?

Sep 29 2026 1:06 PM | Updated on Sep 29 2026 1:35 PM

The Paradise Movie Faces Competition From 6 New Movies This Week

‘ఒకటి పోతే మరొకటి’ అన్నట్టుగా టాలీవుడ్‌లో ఒక వారం మారగానే కొత్త సినిమాల సందడి మొదలవుతోంది. ఒక వారం స్టార్‌ హీరోల సినిమాలు బాక్సాఫీస్‌ను షేక్‌ చేస్తే.. మరో వారం చిన్న, మీడియం రేంజ్‌ చిత్రాలు పోటీకి దిగుతున్నాయి. అయితే ఎన్ని సినిమాలు వచ్చినా ప్రేక్షకుల తీర్పే అంతిమం. గత వారం ‘ది ప్యారడైజ్‌’ హవాతో థియేటర్లు కళకళలాడగా.. ఈ వారం(అక్టోబర్‌ 2) మాత్రం ఏకంగా ఆరు సినిమాలు బాక్సాఫీస్‌ బరిలోకి దిగుతున్నాయి. దీంతో ఎవరి సినిమా ఎంతవరకు నిలబడుతుందనే ఆసక్తి నెలకొంది.

గతవారం అంతా టాలీవుడ్‌లో ‘ది ప్యారడైజ్‌’ గురించే చర్చ జరిగింది. ప్రీమియర్‌ షోలతో మొదలైన హంగామా ఆదివారం వరకు కొనసాగింది. సినిమా టాక్‌, కలెక్షన్లు, బడ్జెట్‌, బ్రేక్‌ ఈవెన్‌.. ఇలా ట్రేడ్‌ వర్గాల్లో లెక్కలు జోరుగా సాగాయి. ‘లెక్కలు తేలితే గానీ అసలు సంగతి తెలియదు’ అన్నట్టుగా ఈ సినిమా విషయంలోనూ వసూళ్లపై చర్చ కొనసాగుతూనే ఉంది.

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అయితే ఇప్పుడు కొత్త వారం వచ్చేసింది. దీంతో బాక్సాఫీస్‌ బరిలోకి కొత్త సినిమాలు అడుగుపెడుతున్నాయి. ఈ వారం ‘డోంట్‌ ట్రబుల్‌ ది ట్రబుల్‌’, ‘సిగ్మా’, ‘తెల్లకాగితం’, ‘అనకాపల్లి’, ‘ప్రేమ అనే ఊరిలో’ వంటి తెలుగు సినిమాలతో పాటు ‘డొరోతి’ అనే డబ్బింగ్‌ సినిమా కూడా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది.

ఫహాద్‌ ఫాజిల్‌ సినిమాపైనే అందరి చూపు
ఈ వారం విడుదలవుతున్న సినిమాల్లో ‘డోంట్‌ ట్రబుల్‌ ది ట్రబుల్‌’పై ప్రత్యేక ఆసక్తి కనిపిస్తోంది. ఫహాద్‌ ఫాజిల్‌ నటించిన ఈ చిత్రానికి ఎస్‌.ఎస్‌. కార్తికేయ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ప్రమోషన్స్‌ను జోరుగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌కు ఎన్టీఆర్‌ హాజరు కానుండటంతో మూవీపై మరింత బజ్‌ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఫహాద్‌ ఫాజిల్‌ నటనతో పాటు సినిమా కాన్సెప్ట్‌, ప్రమోషనల్‌ కంటెంట్‌ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి. మరి ఈ అంచనాలను సినిమా ఎంతవరకు అందుకుంటుందో చూడాలి.

విజయ్‌ తనయుడి ‘సిగ్మా’పై ఆసక్తి
మరోవైపు తమిళ స్టార్‌ హీరో విజయ్‌ తనయుడు సంజయ్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ‘సిగ్మా’**పై కూడా ప్రేక్షకుల దృష్టి ఉంది. దర్శకుడిగా సంజయ్‌ తొలి అడుగు కావడంతో ఈ సినిమా ఎలా ఉండబోతుందనే ఆసక్తి నెలకొంది. కొత్త దర్శకుడి ఆలోచన ఎలా ఉండబోతుంది? ఎలాంటి కథతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నాడనే చర్చ కూడా జరుగుతోంది.

‘తెల్లకాగితం’కు పాజిటివ్‌ బజ్‌
ఈ వారం వస్తున్న మరో సినిమా ‘తెల్లకాగితం’. విడుదలకు ముందే ఈ సినిమాను పలువురు దర్శకులకు చూపించి వారి అభిప్రాయాలను తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. సినిమా కంటెంట్‌పై పాజిటివ్‌ ఫీడ్‌బ్యాక్‌ రావడంతో చిత్రంపై అంచనాలు పెరిగాయి. ముఖ్యంగా యూత్‌కు కనెక్ట్‌ అయ్యే అంశాలు సినిమాలో పుష్కలంగా ఉన్నాయనే టాక్‌ వినిపిస్తోంది.

కంటెంట్‌ వర్కవుట్‌ అయితే చిన్న సినిమా కూడా పెద్ద ప్రభావం చూపించగలదనేది ఇప్పటికే ఎన్నోసార్లు రుజువైంది. అందుకే ‘తెల్లకాగితం’పై కూడా ట్రేడ్‌ వర్గాలు ఆసక్తిగా చూస్తున్నాయి. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తే మరోసారి ‘కోర్ట్‌’ తరహా కంటెంట్‌ సినిమాలకు మంచి ఆదరణ దక్కే అవకాశం ఉంది.

‘డొరోతి’పై వివాదాల ప్రభావం?
ఇక ఈ జాబితాలో డబ్బింగ్‌ సినిమా ‘డొరోతి’ కూడా ఉంది. కార్తీక్‌ సుబ్బరాజు దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాపై తమిళంలో ఇప్పటికే వివాదాలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఆ చర్చ తెలుగు వెర్షన్‌పై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

‘పారడైజ్‌’ రెండో వారం కీలకం
కొత్త సినిమాల సందడి ఒకవైపు ఉంటే.. మరోవైపు ఇప్పటికే బాక్సాఫీస్‌ బరిలో ఉన్న ‘ది ప్యారడైజ్‌’కు ఈ వారం చాలా కీలకం. మొదటి వారం హడావుడి పూర్తయిన తర్వాత రెండో వారంలో సినిమా ఎంత నిలబడుతుందన్నదే ఇప్పుడు అసలు ప్రశ్న.

సోమవారం కూడా సినిమాకు నిలకడైన వసూళ్లు కనిపించడంతో ట్రేడ్‌ వర్గాల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. రెండో వారంలోనూ మంచి కలెక్షన్లు సాధిస్తే బ్రేక్‌ ఈవెన్‌కు మరింత చేరువయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీకెండ్‌లో కొత్త సినిమాల పోటీని తట్టుకుని ‘పారడైజ్‌’ ఎంత వసూళ్లు సాధిస్తుందనేది కీలకంగా మారింది.

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