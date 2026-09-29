ఇద్దరు స్టార్ కమెడియన్స్ ఓకే సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది. ఆడియన్స్కు ఫుల్ ఫన్ మీల్స్ ఖాయమే. అలాంటి కాంబోనే ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు వచ్చేస్తోంది. టాలీవుడ్, కోలీవుడ్లోని స్టార్ కమెడియన్స్ ప్రధాన పాత్రల్లో ఓ సినిమా రానుంది. ఈ మూవీలో కమెడియన్స్ సత్య, యోగిబాబు నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు పవన్ బాసంశెట్టి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని డ్రీమ్ మూవీ మేకర్స్, నయవాయు చిత్రాలు బ్యానర్లపై నాగార్జున రెడ్డి, శ్రీకాంత్ రెడ్డి, బాపిరెడ్డి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.
తాజాగా ఈ మూవీ టైటిల్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ చిత్రానికి గోల్డెన్ భాగ్యం అనే టైటిల్ ఖరారు చేశారు. తాజాగా విడుదలైన గ్లింప్స్ ఆడియన్స్లో నవ్వులు పూయిస్తోంది. ఇది తెలుగు, తమిళ సినిమా కాదు.. తెలుమిళ్ సినిమా అంటూ యోగిబాబు చెప్పిన డైలాగ్ మస్తు ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తోంది. ఈ గ్లింప్స్ చూస్తుంటే ఫుల్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్గానే తెరకెక్కిస్తున్నట్లు అర్థమవుతోంది. ఈ మూవీలో కామెడీతో పాటు లవ్, క్రైమ్, యాక్షన్ కూడా ఉండనుందని తెలుస్తోంది. ఈ చిత్రానికి పవన్, నితీశ్ జాన్ సంగీతమందిస్తున్నారు.