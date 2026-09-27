యాక్షన్ మోడ్‌

‘రాకా’ సినిమా కోసం అల్లు అర్జున్ మరోసారి పూర్తిగా యాక్షన్ మోడ్ను ఆన్ చేయబోతున్నారని తెలిసింది. అల్లు అర్జున్ హీరోగా అట్లీ దర్శకత్వంలో రూ పొందుతున్న అడ్వెంచరస్ ఫాంటసీ యాక్షన్ డ్రామా ‘రాకా’. ఈ చిత్రంలో దీపికా పదుకొనె లీడ్ రోల్లో నటిస్తుండగా, రష్మికా మందన్నా, జాన్వీకపూర్, మృణాల్ ఠాకూర్, రమ్యకృష్ణ, యోగిబాబు ఇతర ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో అల్లు అర్జున్ త్రిపాత్రాభినయం(తండ్రి, ఇద్దరు కొడుకులు) చేయబోతున్నారనే ప్రచారం సాగుతోంది.
వాటిలో ఒకటి పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్ర కాగా, మరొకటి నెగటివ్ రోల్ అనే ప్రచారం సాగుతోంది. అంతేకాదు.. ఈ చిత్రానికి పునర్జన్మల కాన్సెప్ట్ కూడా ఉందట. ఈ మూవీ కొత్త షూటింగ్ షెడ్యూల్ అక్టోబరు రెండో వారంలో ప్రారంభం కానుందని, సినిమాకు ఎంతో కీలకమైన ఓ భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ను చిత్రీకరించేందుకు అట్లీ సన్నాహాలు చేస్తున్నారని తెలిసింది. ఈ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ లో అల్లు అర్జున్ తో పాటుగా ప్రధాన తారాగణం పాల్గొంటారని సమాచారం. సన్ పిక్చర్స్ పతాకంపై కళానిధి మారన్ నిర్మిస్తున్న ‘రాకా’ సినిమా 2027లో రిలీజ్ కానుంది.